Visita a Casa Carducci

È il luogo dove il celebre poeta Giosuè Carducci pose la sua residenza, ma è anche dimora storica con giardino, biblioteca e archivio, raccolta di oggetti e documenti carducciani, centro di informazione e di studi letterari e molto altro.



Ci riferiamo a Casa Carducci, che visiteremo domenica 2 dicembre 2018, ore 9:45, nell'ambito di BolognAltrove, l’iniziativa organizzata e promossa da SO.CREM Bologna per far scoprire i luoghi e i simboli della morte della città di Bologna.



La visita è tenuta da Federica Dodi, laureata in storia medievale all'Università di Bologna: la sua impeccabile preparazione ci permetterà di ripercorrere sia la storia dell’edificio, di elevato pregio storico e artistico, sia la vita e le opere del poeta.



La partecipazione è gratuita. Sono ammesse massimo 25 persone.



La prenotazione è obbligatoria scrivendo all'organizzatore:

SO.CREM Bologna

staff@socrem.bologna.it