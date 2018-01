Visita al museo Civico Archeologico: appuntamento il 4 febbraio

Domenica 4 marzo 2018, ore 9:45, SO.CREM Bologna vi dà appuntamento in via dell’Archiginnasio per scoprire i tesori del museo civico archeologico di Bologna.



"Visitare il museo civico archeologico con la nostra Associazione - ha dichiarato Alice Spiga, direttrice di SO.CREM Bologna - significa compiere un viaggio alla scoperta dei rituali funebri e di cremazione a partire dalla preistoria fino ad arrivare all’età romana".



La visita fa infatti parte di BolognAltrove: un programma di appuntamenti organizzato da SO.CREM Bologna per far scoprire il luoghi della morte della città di Bologna, e far riflettere su questo argomento.



"In particolare - specifica Federica Dodi, laureata in storia medievale all'Università di Bologna che farà da guida - ci soffermeremo sui rituali funerari degli etruschi e dei villanoviani, due civiltà che hanno avuto un’influenza fondamentale nella storia della città di Bologna".



La visita è gratuita; qualora fosse previsto, ai non soci sarà richiesto il pagamento del biglietto d’ingresso ai luoghi.



Massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria contattando:

SO.CREM Bologna

051.24.17.26

staff@socrem.bologna.it