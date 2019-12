Visita all’Oratorio di Santa Cecilia

Domenica 15 dicembre 2019, ore 9:45, appuntamento in via Zamboni 15 a Bologna per scoprire insieme il magnifico Oratorio di Santa Cecilia.



Poco conosciuto, rispetto ad altri luoghi di Bologna, l'Oratorio è splendidamente affrescato con le vicende della vita e della morte di Santa Cecilia e del suo sposo Valeriano, entrambi martirizzati.



La visita permetterà di scoprire anche la storia dell'Oratorio e degli affreschi, che furono completati dal celebre Amico Aspertini all'inizio del 1500.



Un luogo ricco di storia, che ci verrà raccontata da Federica Dodi, laureata in Storia Medievale all'Università di Bologna e fonte inesauribile di storie e di aneddoti che riguardano la nostra città.



La visita è gratuita e fa parte del percorso "BolognAltrove", ideato da SO.CREM Bologna per far scoprire i luoghi e i simboli della morte nella città di Bologna.



Massimo 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria contattando:

SO.CREM Bologna

staff@socrem.bologna.it