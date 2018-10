Visita alla chiesa di Santa Maria Maddalena

È una delle chiese forse meno conosciute a Bologna, eppure ha una lunghissima storia che inizia nel secolo XI, periodo della sua fondazione.



Da allora ad oggi, la Chiesa di Santa Maria Maddalena ha vissuto alterne vicende e differenti rimaneggiamenti, che ripercorreremo nella visita di domenica 21 ottobre 2018.



Questa visita permetterà ai partecipanti non solo di scoprire la storia di questa chiesa così poco conosciuta, ma anche di approfondire un'opera d'arte che qui è conservata e che pochi conoscono: il “Compianto su Cristo Morto” in terracotta policroma, opera del 1681 di Giuseppe Mazza.



La visita fa parte del programma "BolognAltrove", ideato da SO.CREM Bologna per far scoprire i luoghi della morte a Bologna, ed è tenuta da Federica Dodi, laureata in Storia Medievale all'Università di Bologna.



La visita è gratuita. Massimo 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria scrivendo all'organizzatore:

SO.CREM Bologna

staff@socrem.bologna.it