Visita di ascolto dell'opera d'arte

L'appuntamento di Ascolto dell'opera d’arte propone una visita guidata dedicata alle mamme e ai papà con i loro bebé (0-12 mesi). È un'occasione preziosa per vivere una relazione empatica con l’opera d’arte all’insegna della bellezza, in una dimensione familiare e tranquilla dove condividere le emozioni e i significati che l'opera racchiude.



Il primo appuntamento è in programma domenica 10 marzo alle ore 16.30.



In collaborazione con BimbòArte. Le visite saranno condotte da Maria Rapagnetta di Incontrarsi nell'Arte.