Visita guidata alla mostra "Duchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del '900"

Visita Guidata "Duchamp, Magritte, Dali. I Rivoluzionari Del '900 "



Il 24 Febbraio h 14.20



Una visita guidata che vi condurrà in un viaggio onirico alla scoperta degli artisti più rivoluzionari del '900: Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Calder, Picabia e molti altri.



Numero di persone minimo 15 massimo 25



Palazzo Albergati di Bologna ospita una grande anteprima internazionale, una straordinaria mostra dedicata a quei nomi del mondo dell’arte che hanno rivoluzionato il Novecento. Circa duecento opere, tutte provenienti dall’Israel Museum di Gerusalemme.



Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Calder, Picabia e molti altri, tutti insieme per raccontare un periodo di creatività geniale e straordinaria.



La determinazione a rivoluzionare l’arte, a rompere col passato e inventare un mondo nuovo, è raccontata con grande ricchezza narrativa nella mostra attraverso le cinque sezioni tematiche: Accostamenti Sorprendenti; Automatismo e Subconscio; Biomorfismo e Metamorfismo; Il Desiderio, La Musa, La Violenza; e Il Paesaggio Onirico.



I dadaisti e i surrealisti sono stati nel mondo dell’arte dei veri innovatori. Oggi le loro tecniche artistiche e le loro istanze ideologiche e politiche sono quasi scontate. Ma sono stati questi artisti che più o meno un secolo fa, hanno creato accostamenti inaspettati, inventato l’automatismo, il ready made, il fotomontaggio, il biomorfismo, la metamorfosi e dipinto paesaggi onirici e del desiderio.



PREZZO SPECIALE PER BAMBIN* E RAGAZZ* FINO A 18 ANNI

Buona notizia per le famiglie con figli, e per gli studenti (massimo 18 anni e studenti delle superiori), il biglietto comprensivo di tutto, ad un prezzo speciale.



Durata un'ora e un quarto circa.