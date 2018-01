Visita guidata a la "mostra sospesa”: Orozco, Rivera y Siqueiros

Dopo FRIDA KAHLO, continua il nostro viaggio nella pittura messicana con un seguito a dir poco perfetto!

Si tratta di quelle 68 opere dei grandi muralisti José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, che avrebbe dovuto essere inaugurata il 13 settembre del 1973 a Santiago del Cile, ma che, per via del golpe del generale Augusto Pinochet, non ebbe luogo. Le opere vennero così rispedite in Messico e, da allora, si parlò della "exposición pendiente", ovvero della "mostra sospesa".



Contributo a persona: € 22,00 (min. 15 pax)

(prevendita, biglietto mostra, microfonaggio e visita guidata mostra)



Ritrovo: all’entrata di Palazzo Fava almeno 15 minuti prima

Per info: (simona) 347 8944094- infoprimaclasse@libero.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e VINCOLANTE