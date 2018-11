Visita guidata: "scoprire bologna: storia, vita e segreti nel centro storico"

Una visita guidata di Bologna un po' insolita.

Scopriremo la Bologna delle acque, Ebraica, la Dotta, la Turrita... visiteremo i suoi monumenti e simboli principali, parlando dei suoi aneddoti e della sua storia.



Percorso:

- Teatro Arena del Sole e Via Indipendenza - Cenni storici

- Bologna Delle Acque - Cenni storici:

- Finestrella di Via Piella (la piccola Venezia)

- Affaccio sul Canale Reno

- Ghetto Ebraico: Passeggiata nel Ghetto Ebraico del ‘500

- Due Torri: Uno dei simboli della città, detta anche la Turrita

- Palazzo della Mercanzia: Attuale Camera di Commercio

- Mercato di Mezzo: Mercato di origine medievale

- Piazza Maggiore con i suoi monumenti:

- Basilica di San Petronio (Esterno/Interno)

- Palazzo dei Banchi (Esterno)

- Portico del Pavaglione: Storia dei Portici

- Palazzo del Podestà (Esterno)

- Palazzo d’Accursio (Esterno) Attuale Palazzo Comunale

- Palazzo dell’Archiginnasio: Cortile.

Prima sede unitaria dell’Università più antica d’Occidente (la dotta)

- Voltone del Podestà

- Palazzo di Re Enzo

- La Fontana del Nettuno



IL TOUR VERRA' SVOLTO LA DOMENICA MATTINA DALLE 10.30

PRENOTAZIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA:

La prenotazione dovrà essere effettuata entro MASSIMO SABATO precedente, non prevede pagamenti anticipati ma è vincolante.



PER INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 328 94 45 288/ 392 42 12 596

Mail: arteborm@gmail.com



PROSSIME DATE DISPONIBILI:

11 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

2 DICEMBRE

9 DICEMBRE

16 DICEMBRE

23 DICEMBRE



LUOGO D'INCONTRO: davanti alla statua di Garibaldi, via Indipendenza



Numero partecipanti: min 6/max 20 persone (con prezzo variabile, in base al numero dei partecipanti, prezzo scontato per bambin* fino a 13 anni)



DURATA: 2 ore e mezza