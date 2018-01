Visita al museo delle cere anatomiche

Domenica 14 gennaio 2018 tornano le visite di BolognAltrove, l'iniziativa ideata da SO.CREM Bologna per far scoprire i "luoghi della morte" della città di Bologna.



Il 14 gennaio, infatti, i partecipanti avranno l'occasione di visitare un museo unico nel suo genere: la Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo".



Il museo illustra il percorso intrapreso dagli studiosi di scienze mediche nel periodo XVIII e XIX secolo quando, ormai acquisite le conoscenze sulla vera natura del corpo umano, cominciarono a indagare sulle sue patologie, utilizzando preparazioni in cera, ossa naturali ed essiccati.



La visita sarà tenuta da Federica Dodi, laureata in storia Medievale all'Università di Bologna e studiosa esperta del tema della morte, e dalla prof.ssa Lucia Manzoli, responsabile della Sala anatomica Giovanni Mazzotti dell’Università di Bologna, che illustrerà in quale modo vengono svolti oggi gli studi anatomici, condividendo la sua esperienza.



La visita è gratuita. Massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria rivolgendosi a:

SO.CREM Bologna

051241726

staff@socrem.bologna.it