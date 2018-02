Visita alla mostra: "Revolutija" con guida privata

70 Capolavori dal Museo di Stato di San Pietroburgo per presentare la molteplicità delle correnti culturali presenti in Russia nei decenni prima della Grande Rivoluzione e negli anni subito a seguire: dal primitivismo, al cubo - futurismo, fino al suprematismo, fra espressionismo figurativo e puro astrattismo.



Ritrovo: nell'atrio del MamBO almeno 15 minuti prima



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e VINCOLANTE



Per info e prenotazioni : simona 347 8944094

infoprimaclasse@libero.it