Visita agli scheletri del Museo dell'Evoluzione

Una visita - gratuita - che vi permetterà di scoprire le tappe che hanno portato all'evoluzione umana, ripercorrendo i passaggi dalle scimmie antropomorfe all'australopiteco, fino all'homo sapiens.



In che modo? Grazie all'analisi degli scheletri custoditi nel museo dell'evoluzione di Bologna che conta ben tre diverse esposizioni:



1. Il museo di Zoologia che, per dimensioni ed entità dei reperti, è una delle più importanti in Italia.

2. Il museo di Anatomia Comparata, che raccoglie preparati, scheletri e reperti che documentano in che modo si sono evoluti nel tempo i vertebrati e come essi si siano evoluti nel tempo.

3. Il museo di Antropologia che, grazie all'ampia collezione di scheletri e manufatti ci mostra l'evoluzione dell’uomo.



La visita, che fa parte del percorso BolognAltrove, ideato da SO.CREM Bologna per far riflettere sul tema della morte, sarà incentrata principalmente sul terzo museo, quello di Antropologia.



Come per le altre visite, farà da guida Federica Dodi, laureata in storia medievale all'Università di Bologna, studiosa della storia della nostra città e del tema della morte.



La prenotazione è obbligatoria.



Per informazioni e prenotazioni:

SO.CREM Bologna

051241726

staff@socrem.bologna.it