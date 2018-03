Il 3 marzo visite guidate ai Bagni di Mario

Sabato 3 marzo visite guidate ai Bagni di Mario alle ore 14:00. L’associazione Succede Solo a Bologna offre in esclusiva agli abbonati Card Musei Metropolitani un programma di visite guidate alla Conserva di Valverde, altrimenti detta Bagni di Mario, al prezzo speciale di 7 euro invece che 15.

La riduzione è valida per due visite al mese, le cui date sono elencate qui sotto.

I posti sono limitati, massimo 15 persone per visita; ricordiamo di portare con sè la propria Card. Le prenotazioni si possono effettuare esclusivamente da Eventbrite e saranno aperte circa un mese prima della visita. Il punto di ritrovo è in Via Bagni Di Mario, 10, 40136 Bologna. La Conserva di Valverde, cisterna di epoca rinascimentale (1564) dell’architetto palermitano Tommaso Laureti, fu realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno. La costruzione è formata da una vasca principale di forma ottagonale, da quattro condotti ciechi che si inoltrano nella collina e da tre conserve di raccolta collegate fra di loro. Di notevole bellezza un altissimo camino completamente ricoperto da incrostazioni calcaree secolari.