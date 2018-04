Visite guidate per famiglie alla mostra Revolutija

Non è mai troppo presto per avvicinare i bambini all'arte: sabato 14 aprile 2018 nuovo appuntamento al Mambo per visitare "Revolutija" con Laura Pellegrini, guida specializzata in visite "family friendly".



Non perdete l'opportunità di conoscere la storia e le opere russe dei primi decenni del '900 grazie alla splendida mostra allestita al Museo d'Arte Moderna di Bologna in occasione del centenario della Rivoluzione d'Ottobre.



"Revolutija" presenta degli assoluti capolavori dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo: tra le oltre 70 opere in mostra, in primo piano dipinti di Marc Chagall, Kasimir Malevich e Wassily Kandinsky, per citare solo i nomi più noti in Occidente.



Nelle visite condotte da Laura, i bambini (dai 4 anni in su) scoprono la mostra assieme ai genitori (o comunque con almeno un adulto accompagnatore), grazie a racconti ricchi di magia, anche se accurati dal punto di vista storico-artistico.



Le prossime visite sono in programma sabato 14 aprile e sono tre i turni disponibili: alle 10.30, 17 e 18.30.



Prenotazioni in chiusura: è meglio chiamare entro il 31 marzo.

Tel. 328.7652394

