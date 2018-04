Visite guidate alla mostra “Il genio di Francesco Francia" alla Pinacoteca

ComunicaMente cura la progettazione e la realizzazione delle attività didattiche legate alla mostra “Il genio di Francesco Francia. Un orafo pittore nella Bologna del Rinascimento”, in corso alla Pinacoteca di Bologna, e comincia la programmazione delle visite e dei laboratori dal prossimo 14 aprile.



Le attività sono sviluppate partendo dalle opere in mostra e dal contesto in cui sono state realizzate per far interagire il visitatore attraverso giochi didattici, suggestioni e corto-circuiti emotivi. Ogni percorso e ogni materiale rivolto all’infanzia e al pubblico è progettato con l’intento di far agire le persone direttamente con ciò che si ha davanti, sulla scia dell’antica massima di Confucio “se ascolto dimentico, se guardo capisco, se faccio imparo”.



Fra le proposte ci sono le visite guidate per adulti “Il genio di Francesco Francia. Un orafo pittore nella Bologna del Rinascimento” (tutte le domeniche, a partire dal 15 aprile, alle ore 17.30) e le visite animate con laboratorio per bambini “Signori, dame, cavalieri e artisti. Il Rinascimento a Bologna alla corte dei Bentivoglio” (ogni sabato, a partire dal 14 aprile, alle ore 17).

Ci sono le visite guidate in inglese per imparare i termini anglosassoni legati al mondo dell’arte (20 aprile, 25 maggio, 22 giugno ore 17.30) e le visite “eccentriche” che mettono in relazione diretta il pubblico con l’opera (13 maggio ore 10).

Ci sono le viste con escursione che vanno alla ricerca dei capolavori rinascimentali fra le sale della pinacoteca e le chiese cittadine e poi c’è, naturalmente, un’ampia offerta per le scuole primarie e secondarie di I e II grado.



Tutte le attività sono a pagamento e su prenotazione, per informazioni, tariffe e prenotazioni: didattica@comunicamente.it; 346-4799651 (attivo dal lunedì a venerdì, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00).



Il calendario dettagliato delle attività si trova sul sito comunicamente.it e su quello pinacotecabologna.beniculturali.it