Guardare le stelle dalla Stazione Astronomica di Loiano

Visite al telescopio storico ed in caso di bel tempo osservazione di alcuni oggetti astronomici come stelle doppie, ammassi globulari, nebulose planetarie. In caso di mal tempo le osservazioni verranno sostituite da uno spettacolo al planetario e/o una visita all'aula didattica. Il tutto alla Stazione Astronomica di Loiano. Durata circa 2 ore

Tutte le date:



01-06-2018 ore 21:15

02-06-2018 ore 21:15

09-06-2018 ore 21:15

16-06-2018 ore 21:15

23-06-2018 ore 21:15

30-06-2018 ore 21:15

06-07-2018 ore 21:15

07-07-2018 ore 21:15

13-07-2018 ore 21:15

14-07-2018 ore 21:15

21-07-2018 ore 21:15

28-07-2018 ore 21:15

02-08-2018 ore 21:15

03-08-2018 ore 21:15

04-08-2018 ore 21:15

05-08-2018 ore 21:15

09-08-2018 ore 21:15

10-08-2018 ore 21:15

11-08-2018 ore 21:15

12-08-2018 ore 21:15

13-08-2018 ore 21:15

18-08-2018 ore 21:00

19-08-2018 ore 21:00

26-08-2018 ore 21:00

31-08-2018 ore 21:00

01-09-2018 ore 21:00

07-09-2018 ore 21:00

08-09-2018 ore 21:00

15-09-2018 ore 21:00