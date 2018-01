Vito & Duo Sconcerto "Il bar al portico"

Di Enrico Saccà con l’accompagnamento comico-musicale del DUO SCONCERTO Andrea Candeli (Chitarra) – Matteo Ferrari (Flauto).



Una serata all'insegna del buon umore per dare supporto all'Associazione Epilessia Emilia Romagna e ai progetti a favore delle persone con epilessia. L'incasso della serata sarà totalmente devoluto all'associazione.



Ognuno di noi prima o poi incappa in un bar di provincia dall'arredo orribile e dalla clientela a dir poco pittoresca; Ecco il "Bar al Portico" è quel tipo di locale lì. Chi lascia la via Emilia e si infila nel dedalo di viuzze che si perdono nella bassa, gira che ti rigira prima o poi lo troverà. Da quarantacinque anni resiste a ogni sorta di moda e di crisi, per la gioia dei suoi affezionati avventori e per lo stupore dei pochissimi forestieri che vi capitano. Dentro ci trovi che attacca bottone con tutti e chi non parla con nessuno, chi vuol solo leggersi il giornale e chi non vede l'ora di farsi una partita a carte; chi parte di primo mattino con un caffè corretto sambuca e un bianchino e chi con l'acquisto di un pacchetto di gomme da masticare pensa di essersi guadagnato il suo posto al tavolino per l'intera giornata. Nel bar al portico si può ancora discutere di politica (tutti ladri), parlare di donne (quelle gnocche), parlare dei bei tempi andati (sempre belli), raccontare qualche nuova avventura (sempre inventata) e prendersi in giro ininterrottamente (arrivando spesso alle mani). Perché il bar non è un locale ma una seconda casa; di più una vera patria d'elezione. Allora, per chi lo cerca sappia che non ci sono indicazioni, e poi il locale non ha nemmeno l'insegna, ma tanto è l'unico bar della zona sotto all'unico portico della zona....Impossibile sbagliarsi.



Ingresso 20€

Info e prenotazioni

info@associazioneepilessia.it

Telefono 3492229241