Vittoria della moda sul sole all'Accademia

Venerdì 22 giugno e Sabato 23 giugno 2018, presso il Cortile dell'Aula Clementina dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via Belle Arti n.54, dalle ore 21.30 e fino alle 24.00, con repliche ogni 20 minuti, il corso di Fashion Design Triennio dell'Accademia di Belle Arti di Bologna presenta Vittoria della Moda sul Sole, fashion happening tra luci ed ombre, a cura di Rossella Piergallini.



L'happening Vittoria della Moda sul Sole, presentato in occasione di Open Tour 2018, è un fashion show elettrico e suprematista. Trae ispirazione dall'opera “Vittoria sul Sole”, andata in scena nel 1913 a San Pietroburgo, con costumi e scenografie di Kazimir Malevic. Presenta ora, nel suggestivo cortile dell'Aula Clementina, un volto nuovo, votato alla contemporaneità: Vittoria della Moda sul Sole porta in scena trenta abiti, nati dalla collaborazione del corso triennale di Fashion Design con il dipartimento educativo del MAMbo per i laboratori “L'Arte è Totale”.



Vittoria della Moda sul Sole è un fashion happening dinamico ed innovativo. È un progetto corale, che intreccia moda, arte, danza, teatro. Le creazioni dei designers del Triennio di Fashion Design si uniscono per dare vita ad una performance densa di mistero: uomini e donne invadono la scena, tra luci, ombre e proiezioni. Sono individui senza volto, con lo sguardo coperto da maschere. I performers si muovono nella penombra. Compiono azioni, passi, gesti evocativi, movimenti, danze. Indossano abiti dalle campiture cromatiche intense, giallo, rosso, blu primario, verde elementare, dalle grafiche vivaci, con rigature, quadri. Sono indumenti dai profili taglienti, asimmetrici, in vinile, pvc, pelle, feltro. I corpi vengono plasmati dentro nuove forme. Si illuminano e si nascondono, si inseguono dentro cortocircuiti visivi.



L'happening è un'esperienza di luce ed ombra. Il pubblico viene accolto, in piccoli gruppi, dentro uno spazio buio e può assistere allo spettacolo dietro i vetri di una finestra. Vittoria della Moda sul Sole ha durata di 10 minuti, con repliche ogni 20 minuti, dalle ore 21.30 alle ore 24.00.





Designers: Alessandro Falce, He Xiao Jing, Denise Berveglieri, Zhuofan Wu, Erica Pezzoli, Nzoundji Nana Vanessa, Alessia Mora, Alexeis Huerta Rodriguez, Nicola Demauro, Zhong Jialing, Elahe Armshodeh, Giorgia Montorsi, Miele Barbara, Klaudjia Nukaj, Zhang Rui, Laura Montroni, Sofia Setti, Giovanna Rosa Cariello, Laura Grisanti, Paulina Baranowska.



Coordinamento: Rossella Piergallini

Backstage: He Xiao Jing, Erica Pezzoli

Con la collaborazione di Melissa Magnani