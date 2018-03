Sgarbi apre la XXII° collettiva di arte internazionale a Palazzo Fantuzzi

Galleria Farini Concept presenta la XXII° Collettiva di Arte internazionale “In mostra con i Grandi Maestri” che si svolgerà nella storica sede nobiliare di Palazzo Fantuzzi dal 28 aprile al 9 maggio 2018 alla presenza noto critico d’arte, nonché Assessore alla Cultura in Sicilia, Vittorio Sgarbi, la cui partecipazione è divenuta oramai sia una certezza che una garanzia di qualità presso la sempre più prestigiosa Galleria Farini Concept.

Il Vernissage si svolgerà alle ore 16:00 di sabato 28 aprile 2018 e questo Evento rappresenta una grande opportunità di mostrarsi e di fare conoscere la propria arte all’interno di un contesto di grande bellezza e prestigio in favore degli artisti partecipanti che potranno vantare l’esposizione delle loro opere accanto ad artisti storicizzati e di fama internazionale quali: Mario Schifano, Franco Angeli, Campigli, Annigoni, Mirò, Corsi, Sughi, Gilardi ed altri nomi importanti.

Il pubblico amante dell’arte insieme ai critici d’arte affollano numerosi ed appassionati i Vernissages organizzati dalla Galleria Farini Concept e questi Eventi, spesso sontuosi e sfarzosi contribuiscono ad aumentare il prestigio, sia personale che artistico, degli artisti che qui scelgono di esporre le loro opere.

IL Professor Vittorio Sgarbi ogni volta intrattiene ed appassiona il pubblico presente con le sue sagaci e piacevolissime lectio magistralis.

Galleria Farini Concept gestita dalla titolare Grazia Galdenzi in collaborazione con l’art Director Roberto Dudine prosegue nel suo importante percorso di sviluppo e di emancipazione nel panorama artistico mondiale, organizzando Collettive internazionali di arte anche nel nuovo spazio espositivo permanente a Venezia, nella sede accanto a Palazzo Grassi, ampliando in tal modo il proprio circuito artistico.

Partecipare al XXII° Vernissage a Palazzo Fantuzzi, nel cuore storico di Bologna, organizzato da Galleria Farini Concept e mostrare le proprie opere accanto ai Grandi Maestri internazionali, che qui espongono in permanenza, diviene l'unico modo in favore degli artisti emergenti per riuscire ad entrare nel complesso mondo dell'arte contemporanea e per potere entrare nel vero mercato del collezionismo di alto livello sul piano globale.

Inoltre, come accade in occasione di ogni nuovo Vernissage, Il prossimo 28 aprile 2018, il professor Sgarbi si renderà disponibile per porre la propria firma personalizzata nel Catalogo recensivo che viene prodotto ad ogni edizione di “Arte a Palazzo” sulla pagina dell’opera di ogni singolo artista partecipante. Tale Catalogo viene raccolto nella prestigiosa Università di Urbino Carlo Bo, nella biblioteca di storia dell’Arte ed Estetica e questo rappresenta una eccezionalità di rilevante importanza e bellezza.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 28 aprile al 9 maggio 2018 garantendo in tal modo un’ottima visibilità agli Artisti partecipanti, sia da parte dei critici d’arte e sia da parte del pubblico interessato e appassionato all’arte. La selezione sarà di rigore, visto il prestigio dell’evento e le prenotazioni sono già tantissime. Si raccomanda pertanto la massima celerità nel proporre la propria candidatura ed adesione. Si prega di inviare in buona risoluzione le foto delle opere che si intendono esporre, unitamente al modulo di adesione debitamente compilato ed unito in allegato.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare il numero della direzione artistica ed ufficio stampa 3348485213. Per candidature scrivere a galleriafarini@libero.it.



Articolo di Rosetta Savelli

Gallery