Vizio di famiglia di Edoardo Erba

Ironico e pungente “VIZIO DI FAMIGLIA” porta sulla scena un inquietante agente che affitta famiglie ad anime sole come la protagonista la quale è dirottata di fronte ad una scelta. Ma non sempre le situazioni si presentano così come le immaginiamo e qui capita che sconfinino nel surreale producendo una tragicommedia che in verità nasconde un approccio attento ed acuto della vita.

Una grande metafora della crisi irrimediabile della famiglia, che non finge e non ci si intristisce affatto, anzi sorprende!



Regia di Antonella Pelloni

Compagnia ArtisticaMente



TEATRO ALEMANNI

051.040.38.40 - 051.040.38.41 - 392.76.96.927

info@alemanniteatro.it

alemanniteatro.it



BIGLIETTERIA Martedì e Mercoledì dalle 16:00 alle 18:00