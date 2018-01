"La voce dei segni: disegni e illustrazioni di Augusto Daolio

"Sono nato a Novellara tempo fa,

mi chiamo Augusto

e questo nome mi piace.

Sono un acquario,

un acquario esageratamente acquario

con un poco di tutti gli altri segni.

Non disegno per hobby,

penso che ci sia qualcosa di più di una

semplice collezione

di segni su segni.."



Augusto Daolio, voce storica dei Nomadi, già autore di dipinti, caricature, autografi ingegnosi frutto del suo disegnare compulsivo che accompagna l'intero suo percorso. Nomade d’animo, libero nella scelta dei soggetti, LA VOCE DEI SEGNI è la mostra che lascia emergere la natura, anche ironica, di un creativo senza tempo. Una raccolta unica di materiale inedito per accompagnare l’inizio di una nuova stagione artistica da condividere con Voi, in piena collaborazione e supporto all’Associazione ‘Augusto per La Vita’, Sabato 13 Gennaio dalle 18:00 in via mascarella 16\a presso ’The Door Art Gallery’..