Presentazione in ascolto di voci mute di Alessandro Castellari

Alessandro Castellari presenta In ascolto di voci mute (Edizioni Pendragon).

L'autore dialogherà con la storica dell'arte Elisabetta Landi e con l'attore Saverio Mazzoni che leggerà alcuni racconti.



mercoledì 6 novembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: L'autore dà voce ad alcune delle opere più amate e conosciute della storia dell'arte, immaginando quello che pensano e dicono i soggetti rappresentati e creando situazioni a volte divertenti, a volte dure e spietate. Un "esercizio di stile" impeccabile e coinvolgente.



L'AUTORE: Alessandro Castellari ha insegnato italiano e storia alle superiori; ha collaborato a lungo con l’Università di Bologna per i programmi di aggiornamento degli insegnanti di lettere. In anni recenti ha collaborato con la redazione bolognese di «Repubblica» alla recensione di libri. Ha pubblicato antologie letterarie per il biennio e ha curato varie edizioni scolastiche di testi narrativi per Mondadori e Principato. Con Maria Teresa Cassini ha pubblicato il saggio La pratica letteraria (Apogeo, 2007, nella collana diretta da Umberto Galimberti). Ha dato alle stampe nel 2009 Manzoni si diverte (Perdisa), una raccolta di parodie di autori illustri. Per anni, insieme a Stefano Benni, ha organizzato importanti incontri culturali. Con Pendragon ha pubblicato nel 2016 i racconti Gli uomini e le donne, nel 2018 le conversazioni d'arte Quando parla la Gioconda e nel 2019 i racconti d'arte In ascolto di voci mute.