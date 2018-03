Wake up! Elettrorama a Spazio Eco

12 musicisti sul palco per un totale di 6h di musica elettronica, sperimentazione ed improvvisazione.



19.00-21.30: Improvvisazioni

22.00-01.00: Live Set





---INGRESSO A OFFERTA LIBERA---





LIVE IMPRO



• EmilKr [Emil Bruscolini] / Ambient, Soundscape

Improvvisazione solista a cura del musicista riccionese classe

’97.

https://soundcloud.com/user-997364999



• Magma [Lorenzo Musca - Sax, Alessandro Turrini - Pedali,

Nicola Venturo- Live Electronics] / Impro-elettroacustica

Un dialogo semi-improvvisato fatto di momenti di tensione,

scariche nervose ed atmosfere dilatate.

https://soundcloud.com/allixdumonde (Turrini)

https://soundcloud.com/nclnv (Venturo)



• Abø/Giono [Daniele Carcassi, Giovanni Onorato] /

Impro-elettroacustica

Flussi sintetici, materiali primari e residui sonori si scontrano in

una improvvisazione radicale.

https://soundcloud.com/abogiono



• 52-Hearts Whale [Jacopo Mittino] / Experimental, Noise

52-Hearts Whale is the sound project inside the mind of Jacopo

Mittino, who wants to evocate vibrant experiences

never lived before through noise performance and sound

installation. His artistic purpose is to use noise events as

form of conceptual and poietic listening, he also collaborates

with visual artists to recreate specific sound

environment for a full sensory experience.

https://52-heartswhale.bandcamp.com/



• Njordzitrone [Davide Baldazzi, Andrej Cebski] /

Noise, Ambient, Electronic

Duo nato a Bologna dalla comune passione per l'esplorazione

sonora. Presentano un set dalle sonorità, a volte abrasive, a

volte oniriche, che vuole essere un viaggio dai confini non

delineati, del quale conosciamo l'inizio, alcune tappe, ma non

necessariamente la fine.

https://soundcloud.com/user-808402436



LIVE SET



• Te [Francesco Maccario] / Micro House

Il caos come necessità. La casualità come destabilizzazione

dell’ordine primordiale diventa spunto per nuove

strutture. Presentazione di cellule - moltiplicazione -

comunicazione - inevitabile disgregazione.

https://soundcloud.com/user-976089455



• Marco Maldarella [Marmo/Shifting Booking /Corresponding

Position/Khemia Records/Beyond Common Ideas] /

Techno/Experimental/Ambient

https://soundcloud.com/marcomaldarella

https://marcomaldarella.bandcamp.com/music



• F.O.G. [Domenico Tranquilla] / Techno

Live Debut

https://soundcloud.com/fullofgrace





Grazie a Monia Mazzanti per le immagini