Wake up! Recurdar futbolin: sapete tutto sul biliardino?

Conoscete la storia del biliardino? Sapete perchè i giocatori sono rossi e blu?

Dov'è stato inventato questo gioco da tavolo oggi diffuso in tutto il mondo?

In occasione della Giornata della Memoria, Esecreando, l'associazione Bologna Calcio balilla - Bcb e Spazio Eco, organizzano una serata con torneo di biliardino a coppie fisse e concerto con 3 band.

Il biliardino come lo conosciamo oggi è nato in Spagna nel bel mezzo della guerra civile, negli anni in cui la guerra era sempre più vicina e i diritti sempre più lontani.

L'ingresso è a offerta libera e l'iscrizione al torneo a 2€ a testa.

Il torneo avrà inizio alle ore 20 ed il concerto alle 21.

Ci saranno ricchi premi per la prima, la seconda e la terza squadra classificata.

Presenterà il famigerato conduttore della rassegna, Marco Capitan Catastrofe Zazzaroni dei French Kiss & Aloha Aloha Beach!

Una serata da passare insieme, uniti da 4 biliardini e da 4 band che si alterneranno sul palco della sala grande di Spazio Eco.

Firecracker

Nop

The Witts

Il Generatore Di Tensione