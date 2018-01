Wake up! Sanreno 2018, l'Antifestival 1° edizione

Finalmente ecco sbarcare sulle sponde del fiume Reno (Bo), il primo grande festival della canzone demenziale italiana nella sua prima edizione: l'antifestival di SanReno!



Saliranno sul palco dello Spazio Eco, in veste di concorrenti, numerosi esordienti e anche alcuni tra i più noti nomi della musica demenziale italiana. Il tutto in concomitanza con la finalissima della nota manifestazione ligure, per sfidarsi in questo antifestival a suon di brani inediti e cover!



LA COMPETIZIONE



I brani in gara sono stati selezionati con rigorosa incompetenza nei mesi immediatamente precedenti da un'apposita commissione di inesperti. Durante la serata verranno votati da una giuria e tramite il

* VOTO POPOLARE * ==> 1 consumazione = 1 voto <==



Verranno assegnati anche riconoscimenti speciali, tra cui l'ambito "Imbuto d'alluminio", che sarà conferito al peggior artista italiano del 2018.



I CONCORRENTI



Paradoz Y los Mojitos

Alessandra Mostacci & Luca Fattori

Dandy Bestia (Fabio "Giano" Testoni)

ReeCoover Skiantos Ke fan Kover di Se Stessi

Taste of Cindy

TANGE'S TIME

Gin Gerani

Silvano Corelli

Il teatrino di Gian Marco Basta

Pro Evolution Joint

Eh Rockband

Sapone Intimo

French Kiss & Aloha Aloha Beach

ROjaBloReCK

Bona Lè (con il Maestri Tullio Sartori & Fabio Stefano Berardi)



Finale a sorpresa con DJ TOPO!



Conduce la serata l'opinionista e critico malvagio: Michele Bombo Lamberti, con gli spassosi interventi comici del fantasista Antonio Ricossa insieme alle vallette Dada Sbarusla (la bionda) e Filippo Maccarelli "Macca" (la mora).



L'evento è realizzato da Esecreando, Lardo ai Giovani - onda d'urto demenziale -, CINEURANIA e Spazio Eco, con la collaborazione di LullaBit e MAIN SPONSOR: Librerie.coop.