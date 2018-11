Wake up! Turmik Festival 2018 a Spazio Eco

Ritorna il Turmik nell'edizione 2018 con un ventaglio di artisti moooolto accattivante. Il Festival della Musica fatto dai musicisti, in ricordo di Michele Turrini.



Suoneranno per voi:



I love Degrado

Big Babel

Persia

Duodadà

Luca Del Sarto



più come sempre qualche sorpresina.



Inizio concerti : 20.00



Ingresso : 5 euro