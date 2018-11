Walter Marin, mostra personale "Inafferrabile essenza"

Sabato 27 ottobre l'opening della bella mostra Inafferrabile Essenza, personale di Walter Marin, pittore e musicista trevigiano, in Galleria Farini, Bologna, nella sede rinascimentale di Palazzo Fantuzzi, con la presentazione critica di Roberta Frabetti. iconologa e la direzione artistica di Roberto Dudine.



Figurativo su base astratta, composizione e colore trattati come musica, blue notes, poliritmie e progressioni armoniche insolite trasferite sulla tela.

60 opere in tutto, mostra straordinaria.

