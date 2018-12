We are santa! 3˚ raduno ciclistico bolognese di Babbi Natale

Il prossimo 23 Dicembre, approfittando di un momento libero durante i preparativi della notte più faticosa dell’anno, tutti i Babbi Natale, bolognesi e non, si daranno appuntamento per una sgambata pre-natalizia e per dedicare una mattinata alla bicicletta, nostra passione segreta!



Il messaggio che vogliamo passare con l’organizzazione dell’evento è che la bicicletta, se usata rispettando il codice della strada e le regole della convivenza civile, è una valida soluzione per la mobilità sostenibile del futuro.



Come in passato vogliamo approfittare del periodo natalizio perché speriamo che dopo aver incontrato Babbo Natale in bicicletta risulti molto più facile condividere il manto stradale con i ciclisti, così da evitare che Santa li faccia finire nella “lista dei cattivi”.



A parte l’aspetto goliardico della mattinata, a tutti i partecipanti sarà distribuito il decalogo del viaggiare sicuri sulle due ruote a cura di UISP e uno zainetto contenente il classico cappello rosso offerti dal Centro Commerciale Andrea Costa.



L’evento è aperto a tutti i ciclisti muniti di una qualunque bicicletta, di un casco, di una borraccia piena di allegria e del tradizionale costume rosso

WE ARE SANTA! è organizzato da UISP in collaborazione con Bitone, Ciclistaurbano e CTBS con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.



Dopo il successo della passata edizione, quasi 200 Babbi Natale che affrontavano la salita di San Luca, la carovana sarà scortata dalla Polizia Municipale, partirà da Piazza Galvani alle ore 9.00 per fermarsi in Piazza Maggiore per le foto di rito, proseguirà verso il primo ristoro, atteso per le ore 9,30 presso il Centro Commerciale Andrea Costa e solo per i “più temerari” terminerà con il brindisi augurale a San Luca, via Casaglia, poco dopo le ore 10.



Il costo dell’iscrizione è di 5,00 euro che saranno devoluti interamente a Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Iscrizione e ritiro Welcome Kit dalle ore 8,30 in Piazza Galvani.



Pre-iscrizioni a partire dal 17 fino al 21 dicembre presso:

CTBS, Ribike - Via Sabotino 12ab - 40131 Bologna - dalle ore 10.00 alle 12.00

Bitone, Circolo ARCI Benassi - Viale Sergio Cavina 4 - 40139 Bologna - dalle ore 16.00 alle 19.00





Vi aspettiamo tutti il 23 in Piazza Galvani!