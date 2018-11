We Will Rock You!: i più grandi successi dei Queen. Biglietti scontati per i nostri lettori

Dal 7 al 9 dicembre al Teatro EuropaAuditorium di Bologna un grande musical.

We Will Rock You, uno dei musical più rappresentati al mondo, va nuovamente in scena dopo il grande successo della stagione 2009/2010. Lo spettacolo, caratterizzato dai più grandi successi dei Queen, pur mantenendo invariata la sua storia, i personaggi e le musiche originali eseguite dal vivo, vanta un nuovo allestimento, la regia affidata al candidato Lawrence Olivier Award Tim Luscombe e le coreografie curate da Gail Richardson. Oltre 8 milioni di spettatori, 2.700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni a Londra: sono questi i numeri di We Will Rock You. Lo spettacolo, prodotto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, debuttò al Dominion Theatre di Londra il 12 maggio 2002 e il successo fu così eclatante da entrare nella Top 10 degli show più longevi nella storia del West End. Il musical, che ha riscosso grande successo anche in Italia dove ha debuttato nel 2009, attualizza nella sua nuova versione i contenuti: in un futuro distopico in cui il rock viene bandito e i suoi seguaci costretti a nascondersi, ad essere messa in scena è una società globalizzata schiava di una multinazionale.