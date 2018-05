Dal 5 al 7 maggio al pop-up cinema Palace: "Dopo la guerra"

Cinema Medica Palace – via Monte Grappa, 9 – Bologna

Sabato 5 e domenica 6 maggio alle ore 10.30

Lunedì 7 maggio alle ore 17.00-19.00-21.00



DOPO LA GUERRA

Sullo schermo più grande della città, la sorprendente opera prima

di Annarita Zambrano con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova



In concomitanza con l’uscita nelle sale italiane, sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 maggio torna al Pop Up Cinema Palace al Cinema Medica Palace di Bologna DOPO LA GUERRA, il film di Annarita Zambrano che invita a riflettere sulle colpe e le violenze di un periodo storico recente della storia italiana, quello degli anni di Piombo, e su come tuttora gli avvenimenti di quegli anni incidano sul nostro presente e sul nostro futuro.

DOPO LA GUERRA è stato presentato in anteprima mondiale nel corso della 70° edizione del Festival di Cannes nella sezione “Un Certain Regard” ed è distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Nel cast, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova.



DOPO LA GUERRA

di Annarita Zambrano

(Francia, Italia, 2017, 100’)

Bologna, 2002. La protesta contro la riforma del lavoro esplode nelle università. L’assassinio di un giuslavorista riapre vecchie ferite politiche tra Italia e Francia. Marco, ex-militante di sinistra, condannato per omicidio e rifugiato in Francia da 20 anni grazie alla Dottrina Mitterand, che permetteva agli ex terroristi di trovare asilo oltre Alpe, è sospettato di essere il mandante dell’attentato. Quando il governo Italiano chiede l’estradizione, Marco decide di scappare con Viola, sua figlia adolescente. La sua vita precipita, portando nel baratro anche quella della sua famiglia italiana, che, da un giorno all’altro, si (ri)trova costretta a pagare per le sue colpe passate.

Uscita nelle sale: giovedì 3 maggio 2018 (I Wonder Pictures)





Una produzione Sensito Film, Cinema de Facto

Coprodotto da Movimento Film

Prodotto da Tom Dercourt, Stephanie Douet e Mario Mazzarotto

Il film è stato riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema ed è sostenuto da CNC, Regione Aquitania, Fondazione Gan per il cinema, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e con il contributo di Unipol Banca.

Si ringraziano per la collaborazione la Film Commission Bologna e la Cineteca di Bologna.

Scritto dalla regista, il film è ambientato tra la Francia (regione delle Landes) e l’Italia (Bologna).

Dopo la guerra è un affresco corale che tocca una delle pagine più buie della recente storia italiana.



Il progetto Pop Up Cinema è promosso e sostenuto da Unipol Banca, Assicoop Bologna Metropolitana, Attibassi e Rai Radio2.



ORARI E TARIFFE

SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO

Biglietto intero: 6 euro | Biglietto ridotto: 4 euro (Over 60, Under 30, tessera YoungERcard o Tessera Unipol Banca)

Ore 10.30: DOPO LA GUERRA

LUNEDÌ 7 MAGGIO

Biglietto intero: 8 euro | Biglietto ridotto: 6 euro (Tessera YoungERcard o Bancomat Unipol)

Ore 17.00-19.00-21.00: DOPO LA GUERRA







