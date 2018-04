Weekend persicetano fra biciclettate e musei

Tanti gli appuntamenti del weekend persicetano che propone attività culturali sia al chiuso che all’aperto. In programma conferenze e laboratori per grandi e piccoli, un incontro sulla sicurezza, una biciclettata, una camminata ludico-motoria e due interessanti mostre da visitare.



Una biciclettata nella campagna persicetana: sabato 7 aprile gli appuntamenti iniziano alle ore 10, presso la sede di “Libere Impronte” in via Castelfranco 53 (Tivoli), dove, nell’ambito del ciclo di incontri sulla Comunicazione non violenta, si terrà il laboratorio esperienziale “Alle origini di noi”. Per informazioni: 347.3028734, libereimpronte@gmail.com Sempre alle ore 10 al Centro civico di Decima in via Cento 158/a si terrà la conferenza “Ticudâi la Zirudéla: modi e trucchi per far bella la nostrana zirudella”, terzo appuntamento del ciclo di incontri a cura di Ezio Scagliarini, dell'associazione “I ténp d na vôlta e al sô dialětt”. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 051.6812061, bibliotecadecima@comunepersiceto.it. Sempre al Centro civico di Decima ma alle ore 10.30 si terrà un “Incontro pubblico sulla sicurezza a Decima”. Dopo i saluti dell'amministrazione comunale interverranno il Maresciallo Edoardo Naticchioni, Comandante della Stazione Carabinieri di Decima e il Comandante Giorgio Benvenuti, dirigente del Corpo di Polizia Municipale di "Terred'acqua". Fra i temi che verranno trattati: come difendersi dalla micro-criminalità (furti in appartamento, truffe e raggiri soprattutto a danno degli anziani) e come funziona il progetto “Controllo di Vicinato”.

Dalle ore 18 nel centro storico di Persiceto si terrà “Altra Danza” edizione zero del Festival di danza contemporanea urbana sotto la direzione artistica di Elena Copelli e Simonetta Dall'Olio. Il programma prevede alle ore 18, nel dehor della Biblioteca “G. C. Croce”, l’esibizione di Francesca Antonino/Sosta - Palmizi - Little Star; alle ore 18.30, nel cortile del Palazzo comunale, l’esibizione di Elena Copelli Project - The Talk e alle 19 in piazza Carducci, l’esibizione di Stefano Questorio/Aldes - Le Cose. Alle 19 prende il via “Una notte al museo”, un’iniziativa del Museo Archeologico Ambientale rivolta a bambini tra 6 e 11 anni: dalle 19 di sabato alle 10 di domenica nella sede museale di San Giovanni in Persiceto (Corso Italia 163, c/o Porta Garibaldi) i bambini potranno passare tutta la notte al Museo facendo antichi giochi e tante attività in compagnia di nuovi amici , con un cena a base gustosa pizza. Partecipazione: € 25. Per informazioni, tel: 051.6871757, www.museoarcheologicoambientale.it

Domenica 8 aprile la giornata inizia alle ore 8 in piazza del Popolo con il ritrovo per partecipare a “Libellule in pista”, 1ª edizione della camminata in rosa, a cura di “Persicetana Podistica” e associazione “DiPetto”. Quota di iscrizione individuale € 8. Si tratta di una camminata ludico - motoria di 5 km volta a promuovere il movimento come prevenzione nelle malattie oncologiche e per la salute in generale. Parte del ricavato verrà devoluto come contributo alle varie iniziative dell'associazione “Dipetto” a favore delle donne colpite dal tumore al seno. Dalle ore 10 alle 13, presso l’Area di riequilibrio ecologico “La Bora” (via Marzocchi 16/a), “Stiamo tornando! Bis...”, 2° puntata del “Progetto di reintroduzione della Testuggine palustre europea” a cura del Giapp - Gestione integrata delle aree protette della pianura in collaborazione con l’Associazione Sostenibilità e Territorio “Antonino Morisi”. Sarà possibile osservare il trasferimento delle piccole testuggini di pochi mesi nelle vasche all’aperto. Lì saranno libere di crescere in un ambiente protetto per prendere poi la strada della libertà. Partecipazione gratuita. Per informazioni: 051.6871051, 340.8139089, www.naturadipianura.it

Nel pomeriggio, con partenza alle ore 14.30 dalla chiesa di piazza Martiri a Sant'Agata Bolognese e alle ore 15 da piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto, “Fiab Terred’acqua” propone “S-catena il Carnevale! - Episodio 2”: prosegue il percorso in bicicletta iniziato nel 2017 per visitare i luoghi del Carnevale Persicetano. Partecipazione gratuita e senza prenotazione. Per informazioni: 345.1064470, www.fiabterreacqua.weebly.com

Doppio appuntamento con le attività proposte dal Museo del Cielo e della Terra: alle ore 15.30 presso il Planetario Comunale (vicolo Baciadonne 1) si terrà il laboratorio “Alberi secolari del persicetano: contiamo gli anelli di accrescimento”, attività per tutti e proiezione del cielo a cura di Romano Serra e al Laboratorio dell’Insetto (via Marzocchi 15) l’attività per bambini e ragazzi “Rosaria, l’ape solitaria”. Biglietti: interi € 4.50 , ridotti € 3. Per informazioni: 051.827067, www.museocieloeterra.org.

Dalle ore 17 alle 19 presso il Museo Archeologico Ambientale di Persiceto (Corso Italia 163, c/o Porta Garibaldi) si terrà “Crea il tuo stemma!”, attività ludico-didattica per bambini tra 6 e 10 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.Per informazioni: 051.6871757, www.museoarcheologicoambientale.it

Per quanto riguarda le mostre, nell’androne del primo piano del Municipio, sabato 7 aprile è l’ultimo giorno per visitare “Dai bauli delle bisnonne: il tesoro degli antichi corredi” a cura del Centro Missionario Persicetano. Orari di visita: ore 8.30-13. Sabato 7 aprile presso la sede dell’Associazione Culturale “L'Atelier”, alle ore 17 sarà invece inaugurata “Presente – Assente”, mostra personale di Anton Celeste Simonini, a cura dell'associazione culturale “L'Atelier”. Apertura: sabato e domenica ore 17-19. Ingresso libero. Per informazioni 333.6938037, latelier2007@gmail.com