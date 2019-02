Con il profumo di primavera arriva anche un nuovo weekend fatto di musica, teatro, feste e Carnevale. Un grande cantautore italiano salirà sul palco dell'Unipol Arena per una serata che farà cantare a squarciagola i suoi fan, mentre uno dei migliori illusionisti incanterà la platea con le sue "magie". Ma non dimentichiamo il compleanno di Lucio Dalla: come ogni anno questa ricorrenza verrà celebrata a dovere.

Il periodo del Carnevale è nel suo clou, il fine settimana che precede il martedì grasso infatti è ricco di feste, sfilate ed eventi: ecco tutti gli appuntamenti maschera.

Da non perdere: Il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola.

E intanto ci si avvicina alla Festa della Donna: non è troppo presto per pensare a una serata in compagnia, non necessariamente in "rosa", ma da cogliere come occasione per fare qualcosa di speciale: gli eventi dell'8 marzo.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Dopo le oltre 70 mila presenze raggiunte a Milano, arriva al Teatro EuropAuditorium di Bologna, la nuova versione teatrale del film culto della Paramount Pictures, Flashdance il musical.

Iris Ferrari al CentroNovasabato 2 marzo a partire dalle 17 per firmare le copie del suo ultimo libro "Le Nostre Emozioni". Per poter accedere all'evento "Firmacopie Iris Ferrari" è necessario richiedere il tuo PASS/QR Code: ecco come fare.

Il grande cantautore romano fa tappa a Bologna con il suo tour "Nato sotto il tempo dei Pesci": attesissima la data all'Unipol Arena di Casalecchio, che farà cantare tutti i suoi fan.