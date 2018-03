I 12 eventi da non perdere questo weekend

Con l'equinozio di Primavera (dalle temperature non si direbbe) ecco che questo weekend si cambia l'ora, dando ufficialmente inizio alla bella stagione. Un fine settimana con tante cose nuove da fare: apre la mostra sul Giappone a Palazzo Albergati, ci sono le Giornate FAI di Primavera, si va a ridere e a commuoversi a teatro e si ascolta ottima musica live (Gianni Morandi? I Toto?)

Ecco cosa non perdere:

1. GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: COSA VEDERE IN CITTA'

Sabato 24 e domenica 25 marzo sono 1.000 i luoghi straordinari da visitare di tutta Italia. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, apre le porte di palazzi storici e luoghi per due giorni anche a Bologna. QUI TUTTI I PALAZZI E I LUOGHI APERTI

2. GIANNI MORANDI DAL VIVO NELLA SUA BOLOGNA

Gianni Morandi annuncia un nuovo album e un nuovo tour che farà tappa nella sua Bologna, all'Unipol Arena in data 24 marzo 2018! Il "Gianni Morandi Tour 2018 d’Amore d’autore” parte dal passato con i grandi successi del repertorio fino ad arrivare al presente con i brani di “D’Amore d’autore”, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso novembre.

3. BANDABARDO' LIVE

Sabato 24 marzo i Bandabardò dal vivo all'Estragon. Con i suoi oltre 1500 concerti alle spalle e alle soglie del compimento, come il nostro locale, dei 25 anni di attività, la Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere anche la Banda stessa.

4. TOTO: CONCERTO PER I PRIMI 40 ANNI

I Toto festeggiano in tour i loro primi 40 anni e lo fanno anche a Bologna con un live all'Unipol Arena il prossimo 23 marzo 2018. I membri storici dei Toto, Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro, Joseph Williams, sono tornati in studio l'anno scorso.