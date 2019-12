I 10 eventi da non perdere questo weekend

Ultimo weekend del 2019! Come trascorrerlo per anticipare al meglio il Capodanno? Ecco qualche idea fra cinema, teatro, spettacoli circensi e concerti. La città è animata più che mai...si balla ad ogni angolo.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

Nei cinema bolognesi arriva Jumanji: sono passati pochi anni dalle vicende raccontate nel precedente Jumanji: Benvenuti nella Giungla, eppure le vite dei quattro ragazzi protagonisti hanno preso direzioni diverse. Natale era l’occasione giusta per incontrarsi e passare un po’ di tempo insieme, ma Spencer, insoddisfatto della propria vita, decide di avventurarsi nuovamente nel mondo di Jumanji, e soprattutto nel corpo dell’impavido Dott. Bravestone. Bethany, Fridge e Martha realizzano ben presto dove sia finito il loro amico e decidono malvolentieri di rientrare nel gioco di Jumanji per salvarlo. Il gioco però è cambiato e molte sono le sorprese ad attenderli: nuove regole, nuovi mondi e soprattutto nuovi, sorprendenti personaggi.

“Jumanji: The Next Level” è il terzo capitolo della saga cinematografica nata nel 1995 e promette di far trascorrere due ore tra risate e azione. Visto il successo del precedente capitolo (“Jumanji - Benvenuti Nella Giungla” - 2017), è stato mantenuto il cast: sullo schermo torneranno, quindi, Dwayne Johnson nel ruolo del Dr. Smolder Bravestone, Jack Black interpreterà ancora il Professor Sheldon Oberon, Kevin Hart sarà Franklin "Topo" Finbar e Karen Gillan avrà, ancora, il ruolo di Ruby Roundhouse. Inoltre, il cast vedrà importanti aggiunte: Danny DeVito e Danny Glover, rispettivamente nei panni del nonno di Spencer e del suo amico Milo. Alla verve comica di Dwayne Johnson e Jack Black, dunque, si affiancherà quella dei due Danny, ulteriore garanzia di divertimento

Da menzionare anche la partecipazione di Nick Jonas dei Jonas Brothers e di Sandor Clegane detto "il Mastino" nella serie televisiva HBO Il Trono di Spade

2. MAST: due giorni di proiezioni

Sabato 29 e domenica 30 dicembre 2019 due appuntamenti al MAST di Bologna a ingresso gratuito.

SABATO 28 DICEMBRE 2019 MAST.AUDITORIUM

ORE 20.00

Proiezione

FORESTE (40’)

DAI DESERTI ALLE PRATERIE (50’)

documentari naturalistici narrati da David Attenborough

di Alastair Fothergill (UK, 2019)

In collaborazione con Human Rights Nights

Accompagnata dalla voce narrante di Sir David Attenborough, questa serie di documentari esplora le meraviglie del nostro mondo naturale. Our Planet unisce immagini altamente spettacolari e la tecnologia più avanzata a uno sguardo inedito sulle aree incontaminate che restano sulla terra e sugli animali che le abitano. Questo ambizioso progetto, realizzato nell’arco di quattro anni, è stato girato da una troupe di oltre 600 persone in 50 paesi del mondo ed è incentrato sulla straordinaria diversità di habitat presenti sulla Terra, dalle lande remote dell’Artico e dalle profondità degli abissi oceanici agli sterminati paesaggi africani, fino ad arrivare alle giungle del Sud America.

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 - MAST.AUDITORIUM

ORE 19.00

Proiezione

LEVIATHAN di Lucien Castaing-Taylor e Verena Paravel (2012)

In collaborazione con Human Rights Nights

Leviathan è un’esplorazione dei diversi aspetti dell’industria ittica. Le vicende sono ambientate a New Bedford, Massachusetts, un tempo capitale della pesca alla balena, città da cui salpa il Pequod di Herman Melville nel romanzo Moby Dick (1851). Il romanzo è una fonte d’ispirazione fondamentale per i registi, che hanno intitolato il film come il mostro marino della Bibbia, Leviatano, nome usato anche da Melville in riferimento alla balena bianca. I due autori stringono amicizia con i pescatori, che li invitano a partecipare alle loro battute di pesca. Questa uscita in mare è la prima di una lunga serie, in cui i registi immergono la videocamera in acqua, la avvicinano alla fauna marina come mai prima, arrivando a fissarla ai corpi dei pescatori per restituire l’esperienza della pesca nel modo più diretto possibile. Convinti che la maggioranza dei documentari e dei film antropologici ed etnografici manchi di una componente sensoriale, Castaing-Taylor e Paravel tentano di andare oltre la documentazione per restituire la sensazione di essere davvero negli abissi. Quasi privo di riprese a camera fissa, il film evoca vividamente le forze che concorrono a ricavare dal mare una fonte di sostentamento, catturando i corpi affaticati dei pescatori, il ferro corroso dal sale delle imbarcazioni, i cigolii dei macchinari per la pesca e soprattutto l’incontrastabile potenza degli oceani.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

In occasione delle proiezioni serali la mostra resta aperta fino alle ore 22.

3. Dancin’BO: si balla ovunque sabato 28 dicembre

Dal 27 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 ritorna Dancin’BO l’evento per tutti che fa ballare per le strade di Bologna, attraversa spazi suggestivi e invade gioiosamente i luoghi storici della cultura quali l’Archiginnasio, Salaborsa, il Teatro Comunale e l’Università.

Una grande festa per celebrare la bellezza e l’energia del ballo in tutte le sue forme: dall’hip hop al tango, dalla classica alla filuzzi, dalle danze etniche al musical, dalla contemporanea al lindy hop, dal rock acrobatico alla taranta.

Di seguito gli appuntamenti in programma sabato 28 dicembre 2019:

ore 11-13

MERCATO RITROVATO – PIAZZETTA PASOLINI

Kurup

Coreografia di Nicolas Grimaldi – Produzione Cornelia

ore 15.30 e 17.30

FONTANA DEL NETTUNO

Piazza del Nettuno

Danza classica e contemporanea

a cura di Debora Ferrato per Accademia Step

a cura di Cristiano Kris Buzzi e Carlos Kamizele per KC Hip Hop School

Simone Alberti e Max Alberti per Malakia’z e Bella Zio

Ilaria Di Ruggiero per Progetto Danza DEF

a cura di Lisa e Michael

Piazza Maggiore 1

VOLTONE DEL PODESTÀ

ore 16.15 Latino americano

a cura di Emporio Danza Gabusi e Scuola di Ballo Gabusi

a cura di Giancarlo Stagni per B.B Group Academy

ore 16.30 – 18.30

CORTILE DEL MUSEO CIVICO MEDIEVALE

Via Manzoni 4

Pizzica e danze popolari del Sud d’Italia

con Maristella Martella, Silvia De Ronzo, Laura De Ronzo, Anna Maria Cetrone e gli allievi della scuola Tarantarte



ore 16.30 e 17.45

CORTILE DELL’ARCHIGINNASIO

Piazza Galvani 1

Hip hop

Fratelli Gargarelli

a cura di Monica Civallero per Arabesque Ballet Studio

a cura d Elisa Pagani per Alma Pro

Claudia Rota per Nuovo Laboratorio Danza

Alessio Vanzini per Kinesfera

a cura di Monica “La Serrana” per AlquimiaFlamenco



ore 16.30 e 17.45

GALLERIA CAVOUR

Via Luigi Carlo Farini

Danza modern

Davide Alphandery vincitore di Prodigi - La musica è vita

a cura di Debora Ferrato per Accademia Step

Michela Bulgarelli per Accademia Cecchetti

Maria Luisa Mariotto per ML Danza

Elisa Pagani per Alma Pro

a cura di Monica “La Serrana” per AlquimiaFlamenca

coreografia di Alessio Vanzini

ore 16.30 e 17.45

TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA - FOYER RESPIGHI

Largo Respighi 1

Danza classica e contemporanea

a cura di Francesco Frola e Lucia Giuffrida per Professione Danza Parma

a cura di The Bernstein School of Musical Theatre

coreografie di Francesco Frola

ore 18.00

DAMSLAB – DIPARTIMENTO DELLE ARTI

Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b

Estratti dal Prometeo

Compagnia Simona Bertozzi

coreografie di Simona Bertozzi

ore 20.00

DAMSLAB – DIPARTIMENTO DELLE ARTI

Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b

A peso morto

creazione originale di Carlo Massari/C&C Company

ore 20.00 – 22.30

BIBLIOTECA SALABORSA

Lezioni di tango e performance

con i maestri Pablo Nelson Pilliu e Giselle Marielle Tacon

ore 20.30 - 22.30

SALA CENTOFIORI

Via Massimo Gorki 16

Rassegna di danza

a cura di Alma Danza, Progetto Danza DEF, Marco&Daisy, Centro Studi A Passo di Danza, Naima Academy, Studio Danza Ensemble, CAD Centro Arte e Danza, The Happy Swingers per Impariamo a ballare e Bollywood Compagnia dell’Aurora

MASTERCLASS GRATUITE DI DANZA

a cura di Danzasi

ALMA DANZA SCUOLA DI DANZA

Via del Carrozzaio 15

Sabato 28 dicembre 2019

11.00-12.30 Claudio Scalia (contemporaneo)

11.00–12.30 Francesca Siega (classico)

14.00-15.30 Claudio Scalia (contemporaneo)

14.00-15.30 Ludmill Cakalli (classico)

LEZIONI GRATUITE DI TANGO

con i maestri Pablo Nelson Piliu e Giselle Marielle Tacon

BIBLIOTECA SALABORSA PIAZZA COPERTA

Piazza del Nettuno 3

Sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019

ore 20.00 – 22.30