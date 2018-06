I 12 eventi da non perdere questo weekend

Caldo ma non troppo, estate ma non troppo, weekend "full" anche quello che sta per arrivare tra appuntamento davanti a un grande schermo, serate di musica dal vivo dall'Opera al Jazz, inaugurazioni, feste di strada e rievocazioni storiche in provincia e chi più ne ha più ne metta. A Bologna la noia, d'estate soptattutto, la teniamo ben lontana. Tanti gli appuntamenti gratis!

Ecco la lista dei 12 eventi da non perdere questo fine settimana:

1. "BATTIFERRO FINCHE' CALDO": INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE ESTIVA

Sabato 30 giugno inaugura la stagione estiva "Battiferro finché caldo" al Sostegno del Battiferro. Dalle 20.00 evento di inaugurazione della settima stagione estiva, una grande festa per presentare il ricco calendario creato dall’Associazione Vitruvio, grazie alla collaborazione del Comitato Salviamo il Navile, del Museo del Patrimonio Industriale e tante organizzazioni e artisti impegnati nell’ambito della musica, della danza e del teatro per animare il Battiferro e valorizzare una zona che conserva una ricca e importante storia legata alle vie d’acqua di Bologna. Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20 e sarà possibile cenare presso la zona-bar e l'area griglie fai-da-te. A tutti i partecipanti saranno offerte salsicce bruschette (un piatto a testa, fino a esaurimento disponibilità) da grigliare in autonomia. Poi musica, teatro, danza, ma anche tigelle, piadine e patate fritte.

2. STATUTO LIVE AL BOTANIQUE: INGRESSO LIBERO

Sabato 30 giugno gli Statuto live (ore 21:30 ) ai Giardini di via Filippo Re. Gli Statuto, che celebrano 35 anni di attività, sono una realtà unica nel panorama della musica italiana, con il loro coerente stile mod, con la loro immediatezza e sfrontatezza nei testi impegnati, spesso ironici o sarcastici, aggressivi e umili, con una musica diventata di "moda" che è iniziata con lo ska e si è fusa con il soul e il powerpop, diventando totalmente originale e incatalogabile. Mai "star", mai lontani idealmente (e geograficamente) da piazza Statuto, luogo di partenza e di creazione culturale, ideologica e musicale del gruppo, sono arrivati su ogni tipo di palcoscenico: dal Festival di Sanremo al concerto per i licenziati della Lancia/Fiat di Chivasso, dal Festivalbar al Leonkavallo, dal Cantagiro al concerto in Plaza De La Revoluciòn all’Habana de Cuba. Sempre con la semplicità e naturalezza che li contraddistingue fin dagli inizi.

3. UN MERCATO DA FAVOLA: CIBO, GIOCHI E LABORATORI

Sabato 30 giugno "Un mercato da favola" alle 10:30 al Mercato Francesco Albani. Vieni al mercato, cerca la Casetta delle Favole, e scopri assieme a noi i segreti del cibo! Favole, giochi e laboratori sull'alimentazione dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni e ai loro genitori, a cura dell'Associazione Culturale Rancurarte, con la consulenza del nutrizionista Andrea Capecchi e in collaborazione con i commercianti del Mercato Francesco Albani.

30 giugno ore 10:30: “Ogni frutto a suo tempo ovvero la favola dei capricci”. Favola e laboratorio alla scoperta delle stagioni della frutta con il fruttivendolo Fabio&Daniele

4. ZOLA JAZZ&WINE: DAVID HAZELTINE

Sabato 30 giugno, per la rassegna Zola Jazz&Wine David Hazeltine al piano solo (ore 19:00) presso l'Azienda Vitivinicola Maria Bortolotti.

Direttamente da New York, uno dei più grandi artisti sulla scena jazz del momento, ha all’attivo più di 35 album da solista e può vantare centinaia di collaborazioni con le etichette discografiche più importanti. Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento. Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con Azienda Vitivinicola Maria Bortolotti.