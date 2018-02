I 12 eventi da non perdere questo weekend

Un nuovo fine settimana di febbraio: per chi non starà sul divano a guardare il Festival di Sanremo, sono diversi gli appuntamenti in città fra teatro, musica e Carnevale. Cosa fare dunque dal 9 all'11 febbraio sotto le Due Torri e in provincia? Ecco qualche idea per il weekend.

1. "MAMMA MIA": IL MUSICAL

L’attesissimo e travolgente musical firmato da Massimo Romeo Piparo a Bologna dal 9 all’11 febbraio, al Teatro EuropAuditorium. "Mamma mia!"è forse la più celebre commedia musicale degli anni 2000 che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli ABBA; lo spettacolo viene ora proposto, a quasi 10 anni dal film con Meryl Streep, in una nuovissima versione per la prima volta realizzata da una grande Produzione tutta italiana.

2. NERDSHOW: FUMETTI E CULTURA POP

Appuntamento da non perdere a BolognaFiere il 10 e 11 febbraio 2018: super ospiti dal mondo del fumetto e della cultura pop, grande mostra mercato, centinaia di postazioni videogames, gare cosplay ad alto livello, un ricchissimo programma di spettacoli e incontri con le celebrità del web. Nerd Show, la nuova frontiera delle nerd convention!

3. IL CARNEVALE A IMOLA: ARRIVANO I "FANTAVEICOLI"

Domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio torna il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola. Tutti gli spettacoli, le feste e le mostre sono ad ingresso gratuito salvo diversamente indicato.

4. "SUPERPIGIAMINI": I PJMASK INCONTRANO I BAMBINI A BOLOGNA

Domenica 11 febbraio gli amatissimi “Superpigiamini” incontrano bambini e genitori a Bologna, al centro commerciale Vialarga. L’appuntamento su Rai YoYo è imperdibile per tutte le famiglie con bimbi piccoli; da non perdere quindi l’occasione di incontrare dal vivo i PJMask presso ilDomenica 11 febbraio. La serie PJMask è tratta dalla collana di libri popolare in Francia i cui protagonisti sono tre piccoli supereroi: Gattoboy, Gufetta e Geco. Di giorno sono tre bambini come gli altri, ma di notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, comincia il lavoro da supereroi che li trascina in un’avventura emozionante sotto la luce della luna.