I 10 eventi da non perdere questo weekend

L'estate bolognese che fa sentire in vacanza anche quando la colonnina di mercurio sale e l'afa si fa sentire: le serate all'aperto sono tantissime e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Questo fine settimana ancora tanto cinema, una buona dose di teatro, musica dal vivo ed escursioni alla scoperta dei dintorni della città, che regalano sempre bellissime sorprese. Qui tutti gli eventi del weekend 10-12-luglio.

Ecco i 10 eventi da non perdere questa settimana:

Sabato 11 luglio in contemporanea in Piazza Maggiore e al BarcArena come ogni sera, protagonista Liliana Cavani che presenterà il "Francesco d’Assisi" del 1972, interpretato da Lou Castel (prenotazione necessaria sia in Piazza Maggiore che al BarcArena).

Domenica 12 luglio Polizieschi urbani – L’ispettore Callaghan presentato da Carlo Lucarelli. Il primo mitico capitolo della saga di Dirty Harry, il personaggio interpretato da Clint Eastwood ribattezzato in Italia Harry la Carogna: Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo è firmato da Don Siegel nel 1971 e rimane uno dei titoli fondativi del poliziesco urbano, genere a cui Sotto le stelle del cinema dedica quest’anno un’intera sezione. A presentare il film ci sarà Carlo Lucarelli.

"The Rocky Horror Show - in concerto" di Richard O’Brien . Compagnia teatrale La Ragnatela, Teatro Dehon dall'8 al 12 luglio. Definito come “la madre di tutti i musical”, apoteosi della cultura pop, Rocky Horror Show è diventato una leggenda, un simbolo internazionale che da oltre 40 anni attira folle di spettatori nei teatri di tutto il Mondo per assistere alle curiose disavventure di Brad e Janet che inaspettatamente si ritrovano al castello del Dott. Frank-N-Furter, finendo coinvolti nell’annuale “Festival Trans-ilvano” che sconvolgerà per sempre le loro vite.

All’interno della rassegna estiva (p)Rose d’Estate del Teatro Dehon, torna il fenomeno Rocky Horror Show nella versione CONCERTO della compagnia bolognese LA RAGNATELA, per la regia di Carlo Picchi, che saprà trasportarvi in una galassia fatta di guanti di pizzo, giarrettiere, boa di piume, calze a rete e corpetti luccicanti.

Riapre agli spettacoli dopo molti anni lo storico e suggestivo chiostro medievale della Basilica di San Martino Maggiore di via Oberdan 25, già arena estiva cinematografica e teatrale, in pieno centro a Bologna. Sabato 11 luglio "Don't tell my mom". Cinque minuti sul palco per raccontare una storia che non diresti a tua madre… Un format collaudato per le divertenti confessioni di alcuni scrittori e autori e bolognesi: Marcello DOMINI, Gianluca MOROZZI, Alberto PIANCASTELLI, Alessandro PILLONI e Filippo VENTURI (presenta Silvio PERFETTI)

Federico POGGIPOLLINI in “Rockdown” Chitarrista rock bolognese, con Ligabue da oltre 25 anni, presenta in anteprima il suo ultimo disco “Canzoni rubate”, raccolta di cover elaborate nel suo stile.