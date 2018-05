I 12 eventi da non perdere questo weekend

Eccolo il bel weekend di maggio, quello della Festa della Mamma: non dimenticatevi di fare gli auguri alla vostra domenica! La città è letteralmente in fiore e con la primavera sbocciano sagre e tante occasioni per stare in giro e godersi tutta la provincia. Tra mercatini, concerti, teatro e vita notturna,

ecco i 12 eventi da non perdere questo fine settimana:

1. "GIARDINI E TERRAZZI" AI GIARDINI MARGHERITA

Torna la bella manifestazione ai Giardini Margherita con l'edizione primaverile di "Giardini e Terrazzi": appuntamento dall'11 al 13 maggio con fiori, piante e tanto altro per salutare la bella stagione e abbellire gli spazi verdi.

2. MUSIC BEER FESTIVAL: MUSICA E LUPPOLO!

Dal 10 al 12 maggio 2018 torna all’ostello We_Bologna il Music Beer Festival, per la terza edizione che vedrà protagoniste indiscusse la musica dal vivo e le birre artigianali. L’appuntamento è dalle 19.30 nel giardino della struttura in via de’ Carracci 69/14, a pochi passi dalla stazione.

3. MAGGIOCIONDOLO A CASTELLO DI SERRAVALLE

Tradizionale fiera che anima i primi due weekend di maggio con banchi e intrattenimento in piazza, dove sarà possibile degustare gnocco fritto e altre specialità del territorio in abbinamento ai vini delle cantine locali.

4. DORIAN GRAY: LA BELLEZZA NON HA PIETA'

Dorian Gray - La bellezza non ha pietà": l'11 e il 12 maggio al Celebrazioni il lavoro presentato da Pierre Cardin. E' un'opera di teatro musicale che seduce lo spettatore in un intenso racconto psicologico e spirituale sui temi romanzati da Oscar Wilde tra intensi monologhi teatrali e arie musicali che vanno dall'orchestrale al rock contemporaneo.