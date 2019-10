Un nuovo fine settimana alle porte con tanti eventi in lungo e in largo per tutto il territorio bolognese, colli compresi. Una scalata festosa a San Luca, un festival dedicato alle arti digitali, sagre e sapori del territorio, cinema e tante altre attività da giorno e da notte. Ottobre resta un mese particolarmente ricco di cose da fare: ci sono le sagre da non perdere, gli eventi gratuiti, i concerti e a fine mese, naturalmente...si festeggia Halloween!

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Giornate FAI d'Autunno, cosa visitare a Bologna il 12 e 13 ottobre. Un weekend unico, irrepetibile, che sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 toccherà 260 città, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre.

Un appuntamento amatissimo dai bolognesi, come amatissimo è il lungo portico che conduce a San Luca. Mercatino, intrattenimento e gastronomia per un giorno intero.

E' tempo di Tartufesta! La prima Sagra autunnale dell'Appennino bolognese dedicata a funghi e tartufi che sarà possibile assaporare nelle preparazioni della Pro Loco. Inoltre si troveranno crescentine, dolci e ottimo vino. Come di consueto, a cornice dell'evento, sarà presente un mercato di prodotti alimentari tipici e artigianato. Per informazioni tel. 053451052

Dal 12 ottobre al CentroNova (gratuito) un percorso immersivo per esplorare le creazioni di Leonardo Da Vinci grazie agli speciali visori 3D e tuffati nei capolavori del genio toscano nella MIRROR ROOM. Un evento gratuito che apre i battenti proprio questo weekend. Aperti anche la domenica. Galleria Commerciale Lunedì - Sabato: 8.30 - 21.00 / Domenica 10.00 - 20.00 Ristorazione Lunedì - Giovedì: 8.30 - 21.00 / Venerdì - Sabato: 8.30 - 21.30 Domenica: 8.30 - 20.30