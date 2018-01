I 12 eventi da non perdere questo weekend

Anno nuovo, eventi nuovi. E si riparte alla grande con concerti, teatri, serate nei locali, mercatini e feste di paese. Dopo la prima settimana di lavoro dopo la pausa invernale tuffarsi negli eventi culturali della città è proprio quello che ci vuole. Ecco perchè vi proponiamo come sempre un riassunto in 12 punti delle cose da fare in città dal 12 al 14 gennaio.

1. LORELLA CUCCARINI E' "LA REGINA DI GHIACCIO"

Atteso il ritorno di Lorella Cuccarini ne LA REGINA DI GHIACCIO il musical; ideato e diretto da Maurizio Colombi e ispirato alla fiaba persiana da cui nacque laTurandot di Giacomo Puccini lo spettacolo andrà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna da venerdì 12 a domenica 14 gennaio.

Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una crudele e malefica regina vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini indossano una maschera per non incrociare il suo sguardo e rimanere vittime della sua perfida bellezza. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf, interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere il cuore di ghiaccio della regina con il calore e il fuoco del suo amore?

2. C+C=MAXIGROSS IN CONCERTO

Il collettivo multiforme in concerto sabato 13 gennaio al Covo Club. Genere folk psichedelico. I C+C=Maxigross sono un collettivo multiforme attivo dal 2011 con base a Verona. E non sono un “gruppo normale”...

In costante evoluzione e cambiamento hanno pubblicato fino ad oggi svariati album ed ep suonando in lungo e in largo per l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti.

3. "MICHELANGELO": VITTORIO SGARBI A TEATRO

Al Teatro Il Celebrazioni dall'11 al 13 gennaio 2018 (ore 21.00). Dopo lo straordinario successo dello spettacolo teatrale Caravaggio, Vittorio Sgarbi ritorna sul palcoscenico con una nuova esplorazione sull'universo del grande Michelangelo. La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti si farà palpabile ai 5 sensi degli spettatori che saranno coinvolti dal racconto del Prof. Vittorio Sgarbi, dalla musica di Valentino Corvino e dalle immagini del visual artist Tommaso Arosio. Verrà così ricomposto un periodo emblematico, imprescindibile ed unico della storia dell'arte e, assieme all'ambizione di scoprire un Michelangelo inedito, non resterà che farsi sorprendere.

4. NOTTE SKA

Sabato 13 gennaio "La Notte Ska" al Mercato Sonato. Una serata dedicata alla musica SKA tra danze, musica e balotte.

Concerto de ‘La BaLotta Continua’: la filosofia è quella di un’osteria dello ska. Niente virtuosismi o nouvelle cuisine, solo passione ed energia. Simone, il vostro oste-cantante di fiducia, vi accoglierà nel nostro mondo e vi aiuterà a scegliere tra le nostre specialità e i nostri freschissimi abbinamenti tra musica e parole. Tommaso confezionerà sulla chitarra con le su mani esperte gli accordi della casa. Alessia al basso e Martello alla batteria, con braccia infaticabili, vi faranno sentire nello stomaco il ritmo in levare della tradizione. Spilla alla tastiera coniugherà gli accordi dei giorni che furono con i suoni dei giorni nostri. Michele al trombone, Matteo e Tafta alle trombe e Simone al sax prepareranno davanti ai vostri occhi e solo per voi, gli stacchi e gli assoli dal sapore robusto di tempi andati. Potrete infine scegliere tra il rosso sincero delle parole di Ivan della Mea o di Pietrangeli, la vodka clandestina di Stalingrado, e il gin-tonic anni ’80 dei Madness. Dopo il concerto, DJ Skanking per ballare fino a fine serata! A cura di Mercato Sonato