Una sfilza di eventi all'aria aperta, da venerdì a domenica: mega-concerti, live da club, cinema open-air ed appuntamenti per bambini, senza perdersi le principali sagre enogastronomiche della provincia e dell'Appennino. Le rassegne estive proseguono movimentando parecchio anche il fine settimana.

Ecco alcuni calendari da tenere d'occhio: Biografilm Park al Parco del Cavaticcio, Kilowatt Summer - L'estate alle Serre dei Giardini Margherita, Montagnola Republic - L'estate al Parco della Montagnola, Zola Jazz and Wine: musica e buon vino, binomio perfetto, Arena Puccini: il calendario delle proiezioni, Cineporto BOFF: il programma al Parco 11 Settembre, Botanique: musica e serate ai Giardini di via Filippo Re.

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

Venerdì 12 luglio "Laura Biagio" allo stadio di Bologna. Il Tour negli stadi della nuova coppia del pop Laura Pausini e Biagio Antonacci fa tappa in città, per la gioia dei fane e delle fan. Laura e Biagio sono pronti a scendere in campo, protagonisti insieme nell’estate 2019, di questo imperdibile tour nei principali stadi italiani con appuntamenti live che si preannunciano indimenticabili. Data dopo data, le due icone della musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i loro grandi classici e le loro più recenti hit, senza ovviamente dimenticare il loro primo singolo insieme, “Il coraggio di andare”, attualmente in radio e contenuto nella special edition di Laura Pausini “Fatti Sentire Ancora” (Atlantic/Warner Music).

Sabato 13 luglio "Come un Gatto in Tangenziale" alle ore 21:45 in Piazza Maggiore (Italia/2017) di Riccardo Milani (98') Introducono Paola Cortellesi e Riccardo Milani. Introducono Paola Cortellesi, Riccardo Milani e Andrea Maioli. "Ogni film per me nasce dal desiderio di raccontare e soprattutto condividere una storia. Forse mai come in questo film raccontarla è stato per me divertente e liberatorio. Perché, da padre di tre figlie femmine, l’avventura umana che vivono i nostri protagonisti, Giovanni e Monica, è qualcosa che conosco abbastanza bene. In fondo ogni genitore, anche senza volerlo, si costruisce, giorno dopo giorno, un’idea dei propri figli per poi accorgersi ad un tratto che loro, in realtà, sono altro da noi. E che magari anche il mondo che ci propongono è altro da noi. Le loro passioni, i loro amici e spesso anche i loro amori. Ed è una grande opportunità perché, grazie ai nostri figli, siamo costretti ad uscire dalla nostra zona protetta, e a misurarci appunto con ‘l’altro’".(Milani)

Domenica 14 luglio "Il Parco delle Stelle – Planetario digitale: alla scoperta della Luna" alle ore 17:45 a Loiano, presso la Stazione Astronomica. Uno spettacolo nel planetario digitale della Stazione Astronomica di Loiano, rivolto a un pubblico generico di tutte le età, a partire dai 5 anni. In occasione del 50° anniversario dell’allunaggio, lo spettacolo avrà come protagonista proprio la Luna. Un’esperienza immersiva unica, un viaggio virtuale che consentirà allo spettatore di scoprire il nostro satellite, osservando a distanza ravvicinata i suoi mari e crateri. Evento a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 366/6732907, 051/6544434, visite.loiano@inaf.it