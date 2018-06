I 12 eventi da non perdere questo weekend

Un nuovo week-end alle porte, frizzantissimo grazie alle rassegne e ai festival d'estate che popolano l'agenda culturale della nostra città, fra musica dal vivo, sagre e feste di strada, luoghi all'aperto cha inaugurano la stagione estiva. Prima di godersi il meglio del fine settimana, uno sguardo a:

I 12 eventi da non perdere questo fine settimana:

1. "RENO SPLASH": MUSICA E DIVERTIMENTO LUNGO LA RIVA DEL FIUME

Torna il Reno Splash, festival antirazzista dell’Appennino: appuntamento il 15, 16 e 17 giugno a Marzabotto. Tre giorni di musica, sport e cultura sulle rive del fiume Reno: è l’offerta della settima edizione del Reno Splash, il festival antirazzista che si terrà dal 15 al 17 giugno nel verde del parco “Peppino Impastato” a Marzabotto. L’iniziativa nasce per promuovere il rispetto e la conoscenza delle diverse culture nel mondo, la tolleranza e la pace attraverso concerti, tornei sportivi, dibattiti e iniziative culturali.

2. STREET FOOD FRANCESE A SAN LAZZARO

Appuntamento in Piazza Bracci a San Lazzaro di Savena: qui il famoso mercatino francese. La cucina rappresenta la principale chiave di lettura di un territorio, con le sue più genuine espressioni legate alla cultura ed alle tradizioni locali. Una di queste, che probabilmente interpreta al meglio identità e tradizioni locali è il cibo di strada il quale, nella più contemporanea definizione di “street food”, sta facendo riscoprire anche il piacere di ritrovarsi per condividere momenti di degustazione ed intrattenimento.

3. INOKI, INOKI NESS, INOKING...TANTI PSEUDONIMI, UN SOLO RAPPER

Venerdì 15 giugno il live al Covo Summer di Inoki Ness + Dj Zarra + Capo 9th.

Fabiano Ballarin, meglio noto con gli pseudonimi Inoki, Inoki Ness o InoKing, è un rapper e writer italiano. Il suo nickname "Inoki" deriva dalla sua vecchia tag "Enok" ispirata all'apocrifo personaggio dell'antico testamento Enoch; Ki simboleggia nella cultura orientale l'energia, mentre "Ness" simboleggia in lingua araba la collettività e in lingua inglese l'espansione. A Bologna, sua città adottiva, il primo sodalizio con il breaker e rapper Gianni KG ed il writer Paniko. Con loro costituisce la Porzione Massiccia Crew (PMC), collettivo hip hop bolognese che raccoglie un buon numero di artisti. Durante il 2011 Inoki partecipa all'album “Profondo rosso” e al tour degli Assalti Frontali. Nello stesso anno pubblica il mixtape “Flusso di coscienza” e fonda l'etichetta discografica indipendente Rap Pirata. Il 25 dicembre 2016 pubblica il mixtape autoprodotto “Basso profilo - The Mixtape” e nel gennaio 2018 appare sulla traccia Blood a Blood dell'album Don di Vacca. Aftershow selezione musicale con Bargeman aka B47. Best r'n'b, hiphop, soul selection in Bolo.

Appuntamento alle ore 21.00, ingresso: 10 euro

4. "SILENZIO! PARLA BOLOGNA...GIORGIO COMASCHI SULLA TERRAZZA DI SAN PETRONIO

SILENZIO! Parla Bologna…Riflessioni, sorrisi e altre storie dalla terrazza della Basilica di San Petronio: doppio appuntamento alle ore 20.30 e ore 21.30 di sabato 16 giugno 2018 con ingresso da piazza Galvani 5. Comaschi parlerà di San Petronio ma proporrà anche riflessioni sulla vita contemporanea. Al termine, un brindisi con uno sguardo dall’alto su Bologna, un monologo e un esperimento inedito sul silenzio e i suoi significati. Il contributo di 15 euro a persona è destinato ai lavori di restauro della Basilica.