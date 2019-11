I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un fine settimana che si colora di "giallo" con un festival dedicato al genere letterario e non solo letterario più amato di sempre, tante sagre in lungo e in largo sul territorio, musica dal vivo e musical, con concerti un po' per ogni gusto ed appuntamenti per i più piccoli.

Ecco i 10 eventi da non perdere questa settimana:

Lo spettacolo in scena Teatro EuropAuditorium è interpretato da uno straordinario Lillo, alias Pasquale Petrolo, e da un sorprendente cast di artisti (14 dei quali giovanissimi, selezionati dall’Accademia il Sistina diretta da Piparo), la passata stagione ha già appassionato molte platee, conquistando soprattutto il cuore del pubblico under 14 che nei suoi protagonisti si è riconosciuto e nei loro sogni ha creduto.

Una due giorni bolognese dedicata al genere più amato di sempre: il 16 e il 17 novembre arriva la prima edizione del Giallo Festival, organizzato dalla casa editrice Damster-Edizioni del Loggione. Un festival per riflettere, insieme a esperti e autori di grande rilievo, su come letteratura, cinema e televisione abbiano declinato il giallo. A completare il week-end aperitivi letterari e 'Yellow Pitch' un'occasione per presentare il vostro progetto di romanzo giallo. Numerosi gli ospiti, tra gli altri il regista e sceneggiatore Alessandro D'Alatri.

3. Tredici Pietro: il figlio di Gianni Morandi in concerto a Bologna

Dopo il successo di Assurdo, il suo primo Ep di debutto, il rapper Tredici Pietro parte alla conquista del pubblico con il suo Assurdo Tour. Una serie di date sui principali palchi della penisola, fra i quali anche un concerto a Mantova sabato 16 ottobre novembre 2019 al Locomotiv club di Bologna. Con uno stile tutto suo, Tredici Pietro, figlio 21enne di Gianni Morandi di Anna Dan, presenta ufficialmente la sua prima raccolta d’inediti, senza filtri e in una veste completamente inedita. Il disco Assurdo arriva dopo il successo delle sue hit virali in rete come Pizza e fichi, Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto.