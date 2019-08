Weekend di Ferragosto: i 7 eventi da non perdere

Cosa fare il 16, 17, 18 agosto in città? Ecco qualche idea fra musica live, serate ed eventi.

1. Musica live: Serena Zaniboni e The Hop

Venerdì 16 agosto Serena Zaniboni e The Hop alle ore 21:00 al Sostegno del Battiferro. The Hop _music, visual_trip hop_elettronica. La suggestiva oasi verde del Sostegno del Battiferro, ospita una grande voce per la rassegna «Voci di Donna». Sul palco, The Hop, la voce di Serena Zaniboni (voce e visual) con: Claudio Vignali piano e synth, Nicola Peruch tastiere e synth, Matteo Monti batteria ed elettronica, Jamaica, visual e scenografie con Serena. Chill out, Trip hop, elettronica minimal, neo soul, visual e scenografie. Il Battiferro si vestirà con un'atmosfera ambient, in un viaggio musicale da ricordare. Ingresso libero, con consumazione minima richiesta € 7.00

2. DolceVita a Palazzo Re Enzo

Venerdì 16 agosto e sabato 18 agosto DolceVita alle ore 19:15 a Palazzo Re Enzo

da un'idea di Paolo Cevoli

Regia di Daniele Sala

Testi di Francesco Freyrie

Musiche di Davide Belviso

Con Silvia Donati, Daniela Galli e Barbara Giorgi

Costumi e scenografie curate dal Teatro Comunale di Bologna

Ogni venerdì e sabato dal 20 luglio al 31 agosto il duecentesco Palazzo Re Enzo apre le sue sale a "DolceVita", il nuovo spettacolo ideato da Paolo Cevoli. Pensato in particolar modo per i turisti stranieri (i dialoghi sono in lingua inglese) lo spettacolo è altrettanto fruibile da tutti per la semplicità del linguaggio e le numerose canzoni.

Ispirato a Re Enzo (Paolo Cevoli che compare nei video riprodotti durante lo spettacolo), considerato all'epoca un affascinante donnaiolo, lo show ha inizio con una visita guidata all’interno del Palazzo che conduce lo spettatore in un viaggio storico tra aneddoti curiosi sulla città di Bologna, virtuosismi in musica e tanto divertimento.

Uno spettacolo ironico che tra cabaret e performance dal vivo mette in scena il repertorio dei gesti caratteristici degli italiani, accompagnati dai grandi protagonisti della musica italiana di ieri e di oggi. La regia è di Daniele Sala, testi di Francesco Freyer e musiche di Davide Belviso, con le cantanti Silvia Donati, Daniela Galli e Barbara Giorgi che indossano fedeli riproduzioni dei costumi dell’epoca.

Orario: tutti i venerdì e sabato dalle 19:15 alle 20:30

Biglietti: intero euro 15; ridotto euro 10 (bambini under 12)

3. Piazza Verdi Racconta: musicisti a Bologna

Sabato 17 agosto Piazza Verdi racconta: musicisti a Bologna, alle ore 21:30 in Piazza Verdi. Ascoltare l’opera: Tosca | a cura di Giuseppe Modugno, pianista internazionale