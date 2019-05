I 10 eventi da non perdere questo weekend

La voglia di primavera è tanta e nonostante il meteo pare non sia dalla nostra, Bologna questo fine settimana si tinge di verde e si profuma di fiori con due grandi appuntamenti all'aria aperta. Non mancano gli eventi per i più piccoli, gli appuntamenti a teatro, le sedute di bellezza e qualche giro al volante di una bella auto. Per gli amanti del giallo e del noir, un nuovo appuntamento che darà la possibilità di incontrare le "penne" più amate.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

Parte il 16 maggio dal Teatro Duse di Bologna la settima edizione di A Summer Musical Festival prodotto dalla Bernstein School of Musical Theater. Il primo titolo in programma è Spring Awakening, con la regia di Mauro Simone, la direzione musicale di Vincenzo Li Causi e le coreografie di Giorgio Camandona. Ispirato al dramma tedesco “Risveglio di primavera” scritto nel 1891 da Frank Wedekind, il librettista Steven Sater e il compositore Duncan Sheik, cantautore americano al suo debutto nel mondo del musical, creano un musical potente e moderno dal forte impatto emotivo che debutta a Broadway nel 2006. Nel 2007 il musical ottiene undici candidature ai Tony Awards, vincendone otto, tra cui miglior musical.

Diverdeinverde - Giardini aperti della città e della collina, l'appuntamento annuale dedicato ai giardini privati che Bologna custodisce nel centro storico, in collina e in altre zone del territorio comunale.

Siamo felici di invitare ancora una volta i nostri concittadini e i sempre più numerosi appassionati provenienti da altre città, regioni, paesi a questa specie di festa degli occhi, che ogni anno cerchiamo di arricchire e perfezionare, scoprendo nuovi luoghi verdi della nostra città. L'appuntamento questo weekend.

In città apre Sloway, il salone di bellezza sostenibile e il 18 maggio si festeggia l'inaugurazione con un cocktail e DJ set. Un salone dove si potrà beneficiare di rituali esclusivi per il benessere di cute e capelli: pieghe biodinamiche, colorazioni ristrutturanti e leviganti, tagli, styling e tanto altro.