I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un musical, commedie a teatro, musica dal vivo e spettacoli per bambini: tutto in questo weekend di gennaio.

Ecco gli eventi da non perdere:

Dopo lo straordinario successo, durato due stagioni teatrali, che ha battuto ogni record d'incasso, Vincenzo Salemme torna con una sua nuova divertentissima commedia Con tutto il cuore e a Bologna lo fa al Teatro Il Celebrazioni dal 18 al 20 gennaio. Il pubblico si divertirà vivendo la buffa vicenda di Ottavio Camaldoli, un mite insegnante di lettere antiche, che subirà un trapianto di cuore, quello di un feroce delinquente, Pasquale Mangiacarne, che, morto ucciso, ha sussurrato alla mamma le sue ultime volontà...

Venerdì 18 gennaio Buonasera Signorina - Musica Italiana DJset dai 50’s in poi! Alle ore 23:59 al Locomotiv Club. Si torna in un attimo ai tempi di Fred Buscaglione, per una notte che vuole ballerini scatenati sulle note degli anni Cinquanta Sessanta italiani. E non solo. Era il periodo del beat, dei caschetti ingenui di Caterina Caselli e Rita Pavone, della British Invasion, del sogno chiamato California. E poi ancora il boom economico, le prime fermate della metropolitana, la Lambretta o la Vespa, Luchino Visconti con “Rocco e i suoi fratelli”. L’Italia in bianco e nero. Quindi tutti in pista a ballare seguendo le movenze ipnotiche del Molleggiato e con il carisma del Re del Rock’n’Roll, sulle migliori hit dei tempi che furono: da Adriano Celentano a Gianni Pettenati, da Carosone a Edoardo Vianello. Un viaggio musicale pieno di allegria e vitalità per rivivere e riassaporare l’atmosfera unica di un’epoca fatta di balli e sogni scatenati. (5 euro | riservato ai soci del circolo con tessera aics 2018-2019).

Domenica 20 gennaio "Alice nel pentagramma delle meraviglie" al Teatro Dehon. Nella versione di Fantateatro, Alice nel pentagramma delle meraviglie è uno show musicale per tutta la famiglia con un ambizioso e importante obiettivo: far conoscere ai bambini e alle famiglie le basi dell’educazione musicale e al tempo stesso divulgare la passione per la musica che da sempre caratterizza la compagnia.

La trama della famosa fiaba di Lewis Carroll rimane la stessa ma viene trasportata nel mondo della musica: Alice assiste annoiata a una lezione di musica quando all’improvviso spunta il Bianconiglio. La bimba lo segue e si ritrova all’interno di un pentagramma in cui regna la regina di tutte le note, la chiave di violino. La rappresentazione è arricchita dalle meravigliose videoproiezioni con effetti speciali create da Federico Zuntini e dai più famosi brani di musica classica.

Dai 4 anni. Tre repliche ore 11:00, 16:00 e 17:30