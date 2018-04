I 12 eventi da non perdere questo weekend

Un nuovo weekend che precede il ponte del 25 Aprile (qui gli eventi): primavera, voglia di stare all'aria aperta, ma anche tante occasioni per vivere la musica dai palazzetti ai club e il teatro, dall'illusionismo al romanticismo.

1. DIRTY DANCING A TEATRO: "NESSUNO METTE BABY IN UN ANGOLO"

Al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 21 e il 22 aprile in scena il musical Dirty Dancing, firmato dal regista Federico Bellone, che celebra i 30 anni di successi del film “Dirty Dancing. The classic story on stage. Quando nel 1987 l’autrice Eleanor Bergstein scrisse la storia di “Dirty Dancing – Balli Proibiti” non si sarebbe mai immaginata un tale successo. Il racconto di Baby e della sua storia d’amore con Johnny, il bel maestro di ballo, nata in una lontana estate degli anni ’60 nella scanzonata atmosfera del resort Kellerman, si è trasformato in un vero e proprio cult senza tempo a livello cinematografico e teatrale.

“Dirty Dancing” è un titolo da record: un successo planetario al cinema, un Golden Globe e un Oscar per il brano “(I've Had) The Time of My Life”, oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-ray.

2. APERTURA DEL NUOVO MUSEO "LA MACCHINA DEL TEMPO"

Sabato 21 aprile 2018 apre al pubblico il nuovo Museo Realtà Virtuale «La Macchina del Tempo», che dà la possibilità di vivere l'esperienza della «Bologna Medievale» dalla sua nuova e centralissima location: via Zamboni 7, a due passi dalle Due Torri. Il nuovo Museo Realtà Virtuale «La Macchina del Tempo» è una "porta" che consente ai visitatori di volare fra le torri della città e passeggiare nelle sue strade, così come erano nel XIII secolo, persino interagire con i personaggi che popolano vicoli e taverne. Il tutto, insieme a un tutor, con l'utilizzo di uno speciale visore di Realtà Virtuale.

3. RECORD STORE DAY: DA NEW YORK A BOLOGNA, W LA MUSICA

Anche a Bologna è Record Store Day: sabato 21 aprile da SEMM MUSIC STORE & MORE inaugura anche la mostra Best Art Vinyl Italia 017 e contestualmente verrà premiata la migliore copertina in formato vinile, selezionata tra le migliori uscite nazionali dell’anno appena concluso, a dimostrazione di come la copertina di un disco possa essere considerata senza esitazioni una vera e propria opera d’arte.

4. GRANDE ILLUSIONISMO A TEATRO: LO SPETTACOLO DI GAETANO TRIGGIANO

Noto come il David Copperfield europeo, Gaetano Triggiano è uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale. Il suo nuovo spettacolo, Real Illusion, arriva nei teatri italiani vantando la direzione artistica di Arturo Brachetti, che commenta così lo spettacolo: “Per questa sua ultima creazione mi sono divertito molto a discutere con lui l'ideazione, il suggestivo impianto scenico, lo sviluppo della macchina teatrale. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e metter in scena nuove ambientazioni e coreografie per le sue illusioni, sempre caratterizzate da ritmo incalzante ed energia pura.