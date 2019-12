I 10 eventi da non perdere questa settimana

Il week-end che precede il Natale è magico, affollato e colorato. Ma anche ricco di sorprese per chi vuole godersi delle belle serate a tema Christmas, dallo Schiaccianoci ai concerti di Natale, passando per i mercatini e agli ultimi acquisti da mettere sotto l'albero. Intanto arriva un grandissimo della musica per un doppio appuntamento: Renato Zero!

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

I "Sorcini" bolognesi questo fine settimana avranno due bellissime occasioni per vedere e sentire il loro idolo dal vivo. Appuntamentone all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per il 21 e il 22 dicembre: Folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia (Renato Zero).

Sulla scia del grandissimo successo televisivo arrivano sul palcoscenico i gattini più simpatici e travolgenti in un nuovo show pensato per divertire grandi e piccini con una storia unica e "gattastica" e le più famose canzoni dello "Zecchino d'Oro". Dopo il sold out dello scorso maggio delle due anteprime assolute del Teatro Olimpico di Roma e del Teatro Nazionale di Milano, il tour riparte nella stagione 2019/2020 nei principali teatri italiani. Il 21 dicembre a teatro!

Concerto di Natale 2019 nella Basilica di S.Antonio sabato 21 dicembre alle 21.15 avrà luogo il tradizionale, con Il Coro E Orchestra Fabio da Bologna diretti dal M° Alessandra Mazzanti. Organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale a conclusione della stagione concertistica 2019, avrà luogo presso la Basilica di S. Antonio di Padova di Bologna, Via Jacopo della Lana 2.