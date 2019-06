Il fine settimana del solstizio d'estate si preannuncia vitale e ricco di eventi open-air. Fra giardini, rassegne all'aperto, degustazioni, sagre e concerti a ingresso gratuito scegliere sarà un dilemma! Ma proviamo a orientarvi e a darvi qualche dritta!

Le rassegne da non perdere di vista nell'estate bolognese: Biografilm Park al Parco del Cavaticcio, Kilowatt Summer - L'estate alle Serre dei Giardini Margherita, Montagnola Republic - L'estate al Parco della Montagnola, Arena Puccini: il calendario delle proiezioni, Cineporto BOFF: il programma al Parco 11 Settembre, Botanique: musica e serate ai Giardini di via Filippo Re

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

La parata più colorata di sempre attraversa la città senza dimenticare anni di lotta e violenza. Carri, musica, concentramento e arrivo ai Giardini Margherita.

Sabato 22 giugno la 6° edizione della Notte Viola in via Emilia Ponente: musica, shopping, divertimento per grandi e piccoli.

Venerdì 21 giugno Matthew Lee live al Parco Archeologico Etrusco alle ore 18:30. Chi non è stato ancora spettatore di una sua esibizione, ha rinunciato a un’esperienza di pura meraviglia. Lo sanno i fans che dall’Europa agli States, nei suoi più di mille concerti, sono “impazziti”per lui, per il suo pianismo rock, per il suo essere performer di razza, che la stampa internazionale ha definito “The Genius of Rock’roll”. Sul palco con lui, saliranno: Frank Carrera alla chitarra, Alessandro Infusini al basso elettrico, e Matteo Pierpaoli alla batteria.