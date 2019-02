I 10 eventi da non perdere questo weekend

Due grandi nomi della musica italiana come Emma Marrone e Negramaro, feste e disco nei locali e nei club, cinema e teatro per un fine settimana senza un minuto di noia. E poi è sempre Carnevale con un sacco di appuntamenti in tutta la provincia.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

La data dell'Unipol Arena avrà sul palco anche Giacomo, che non era stato bene: grande attesa per questo "Amore che torni tour". Bus-navetta per il concerto: info e dettagli

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un continente sconfinato. Il 22-23-24 febbraio 2019, il Festival dell’Oriente torna a Bologna, presso il complesso fieristico Bologna Fiere.

La festa quest'anno è dedicata a un mito assoluto per grandi e piccini: Mary Poppins!