Un nuovo, caldo, estivissimo fine settimana da trascorrere con gioia in città. Sì, perchè questo week-end di cose ne succedono eccome all'ombra delle Due Torri. Intanto avremo un ospite da premio Oscar, il grande regista Martin Scorsese. E poi concerti gratuiti, serate dalla risata facile, festival enogastronomici e un festival dedicato al cibo e alla letteratura.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

1. TONINO CAROTONE LIVE AL BOTANIQUE

Sabato 23 giugno Tonino Carotone al BOtanique, Giardini di via Filippo Re. Il “Maestro dell’ora brava”, dopo aver girato Festival e Club di Europa e Sudamerica con il suo ultimo lavoro, ritorna a Bologna per deliziarci con un rinnovato show, Vita Clandestina. Un viaggio musicale nelle atmosfere dei locali di Barcelona, Buenos Aires fino ai peggiori bar di Caracas.. Perché viaggiare non è solo muoversi da un luogo all’altro.. ma è sperimentare!

2. "CONDIMENTI FESTIVAL": CIBO E LETTERATURA

Giunge alla sua 6° edizione CondiMenti – Festival di cibo e letteratura, rassegna promossa dall’Unione Reno Galliera e dal Comune di Castel Maggiore dedicata al cibo e alla sua narrazione. Appuntamento da venerdì 22 a domenica 24 giugno a Castel Maggiore, nel parco della seicentesca Villa Salina che farà da sfondo a un weekend ricco di eventi ed appuntamenti, con letteratura e cibo grandi protagonisti della due giorni: Il programma alterna presentazioni di libri, cooking show, degustazioni, musica, spettacoli e laboratori per grandi e bambini.

3. MARTIN SCORSESE A BOLOGNA: DUE OCCASIONI PER INCONTRARLO

Il grande regista della "New Hollywood" Martin Scorsese sarà a Bologna per due grandi eventi legati al "Cinema Ritrovato". Taxi Driver, Quei bravi ragazzi, The Aviator, The Wolf of Wall Street: sono solo alcuni dei capolavori firmati dal regista premio Oscar che sabato 23 giugno si dividerà fra il Teatro Comunale (18.30) e Piazza Maggiore (21.45).